Preparação, reforços e recuperações: os planos do Atlético para o retorno do calendário Galo volta a campo no dia 21 para enfrentar o Bahia pelo Brasileirão

A pausa para a Copa do Mundo entra na reta final, e o Atlético intensifica os preparativos para a retomada do calendário oficial. Enquanto a comissão técnica aumenta a carga de treinamentos na Cidade do Galo, o departamento médico trabalha na recuperação de atletas lesionados e a diretoria monitora o mercado em busca de reforços para a sequência da temporada.

A pausa para a Copa do Mundo entra na reta final, e o Atlético intensifica os preparativos para a retomada do calendário oficial. Enquanto a comissão técnica aumenta a carga de treinamentos na Cidade do Galo, o departamento médico trabalha na recuperação de atletas lesionados e a diretoria monitora o mercado em busca de reforços para a sequência da temporada.

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Preparação intensa e jogos-treino na Cidade do Galo

O elenco alvinegro se reapresentou no dia 22 de junho e, desde então, realiza uma intertemporada sob o comando do técnico Eduardo Domínguez. A maior parte das atividades acontece em dois períodos, com treinos pela manhã e à tarde. Os jogadores têm folga apenas aos domingos.

O Atlético optou por não disputar amistosos durante a paralisação. Apesar de receber convites para partidas preparatórias, a diretoria decidiu priorizar treinamentos e atividades internas. A programação prevê, inicialmente, a realização de dois jogos-treino na Cidade do Galo, contra equipes de menor expressão. As atividades serão fechadas, sem transmissão e sem a presença de torcedores. Os adversários ainda não foram definidos.

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Departamento médico trabalha para recuperar atletas

O departamento médico do Atlético acompanha atualmente a recuperação de três jogadores. Destes, dois não devem estar à disposição no retorno das competições após a Copa do Mundo.

Índio se recupera de uma lesão nos ligamentos cruzado posterior e colateral medial do joelho, enquanto Patrick segue em recuperação após passar, no início de abril, por uma cirurgia para corrigir uma lesão ligamentar complexa no joelho direito. Ambos ainda não têm previsão de retorno.

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Já Gustavo Scarpa evolui após realizar uma artroscopia para a retirada de um fragmento no joelho direito. Embora também não exista uma data oficial para seu retorno, a expectativa é de que o meia esteja disponível nas primeiras partidas da equipe após a retomada da temporada.

Atlético mantém cautela no mercado

Até o momento, a única novidade do Atlético para o segundo semestre é a contratação do zagueiro Léo Duarte. A diretoria mantém uma postura cautelosa na janela de transferências e não pretende fazer grandes investimentos. A prioridade da gestão é preservar a saúde financeira do clube, conciliando responsabilidade orçamentária com a necessidade de reforçar o elenco.

Por isso, o perfil adotado no mercado será de oportunidades. A tendência é que o Atlético concentre seus esforços na contratação de jogadores livres no mercado ou em fim de contrato, reduzindo os custos das negociações e mantendo o equilíbrio financeiro para a sequência da temporada.

Barba Domínguez (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Retorno do Atlético para o segundo semestre

Na volta do calendário oficial, o Atlético terá uma sequência intensa de compromissos por três competições: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana.

O primeiro compromisso será no dia 21 de julho, às 19h30, diante do Bahia, na Arena MRV, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Galo ocupa a nona colocação, com 24 pontos.

Pela Copa do Brasil, o adversário nas oitavas de final será o Juventude. O jogo de ida está marcado para o dia 1º de agosto, na Arena MRV, enquanto a partida de volta será disputada no dia 4 de agosto, em Caxias do Sul.

Já na Copa Sul-Americana, o Atlético ainda aguarda a definição do adversário. Nas oitavas de final, enfrentará o vencedor do confronto de playoff entre Sporting Cristal, do Peru, e Red Bull Bragantino.

Jogadores do Atlético celebram gol contra o Vasco (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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