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Atlético-MG completa um time inteiro de jogadores emprestados: veja quem são

Galo tem 11 jogadores cedidos a outras equipes

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
30/06/2026 06:00
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Gabriel Menino no santos (reprodução Instagram)
Gabriel Menino no santos (reprodução Instagram)
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Com o objetivo de dar mais minutos a jogadores com poucas oportunidades, aliviar a folha salarial e aumentar a visibilidade de atletas do elenco, o Atlético tem recorrido com frequência aos empréstimos. Atualmente, o clube conta com 11 jogadores cedidos a outras equipes, número suficiente para formar um time completo.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Com o objetivo de dar mais minutos a jogadores com poucas oportunidades, aliviar a folha salarial e aumentar a visibilidade de atletas do elenco, o Atlético tem recorrido com frequência aos empréstimos. Atualmente, o clube conta com 11 jogadores cedidos a outras equipes, número suficiente para formar um time completo.

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    • O mais recente a integrar essa lista foi o meia-atacante Iseppe. O jogador de 20 anos foi emprestado ao Nacional, da Ilha da Madeira, em Portugal, por uma temporada. O acordo prevê opção de compra ao fim do vínculo.

    Entre os atletas emprestados, há casos de jogadores que vêm se destacando e ganhando espaço em seus novos clubes. Outros, porém, ainda enfrentam dificuldades para conquistar sequência de jogos, mesmo após a mudança de equipe.

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    Iseppe pelo Galo (Foto: Pedro Souza / Atlético)
    Iseppe pelo Galo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

    Jogadores emprestados pelo Atlético

    Robert Santos

    Robert foi emprestado ao Chapecoense para a temporada de 2026, mas teve sua trajetória interrompida logo nos primeiros meses do ano. O atacante disputou apenas seis partidas pelo Campeonato Catarinense antes de sofrer uma grave lesão no fim de fevereiro.

    O jogador rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho, uma das lesões mais sérias do futebol, e dificilmente voltará a atuar ainda nesta temporada. Robert segue emprestado à Chapecoense até o fim de 2026, enquanto seu vínculo com o Atlético é válido até o término de 2027.

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    Rômulo

    Rômulo foi emprestado ao Sporting ainda na metade de 2025, para a disputa da temporada 2025/26. No entanto, sua passagem pelo futebol europeu teve pouco destaque. O zagueiro disputou apenas duas partidas pela equipe principal do clube português e passou a maior parte do período atuando pelo time B.

    Diante da baixa utilização, o Sporting optou por não exercer a opção de compra fixada em 4 milhões de euros (cerca de R$ 23 milhões na cotação atual). Com isso, o defensor retornou ao Atlético e tem futuro indefinido no clube para a sequência da temporada.

    Paulo Vitor

    Emprestado ao Avaí até o fim da temporada, o volante teve um primeiro semestre positivo pela equipe catarinense. O jogador se firmou como uma peça importante do time e contribuiu diretamente para a conquista da Copa Sul-Sudeste.

    Ao longo de 2026, ele já entrou em campo em 24 partidas, consolidando-se entre os atletas mais utilizados do elenco. Seu contrato com o Atlético é válido até o fim de 2027.

    Fausto Vera

    Após perder espaço no Atlético na reta final da última temporada, o jogador foi emprestado ao River Plate até o fim de 2026. Na equipe argentina, ele rapidamente conquistou a condição de titular e se tornou uma peça importante no esquema da equipe.

    Até o momento, o atleta já soma 20 partidas disputadas na temporada, demonstrando regularidade e ganhando a sequência que não vinha encontrando no Galo. Seu contrato com o Atlético é válido até o fim de 2028.

    Fausto Vera River Plate (reprodução Fausto Vera)
    Fausto Vera River Plate (reprodução Fausto Vera)

    Gabriel Menino

    Assim como outros atletas do elenco, Menino perdeu espaço no Atlético na reta final da última temporada e acabou sendo emprestado ao Santos até o fim de 2026. No clube paulista, o volante alternou entre a condição de titular e reserva ao longo do primeiro semestre.

    Até o momento, Menino disputou 15 partidas na temporada pelo Peixe. No entanto, o jogador está afastado dos gramados há cerca de um mês devido a uma lesão na coxa e segue em processo de recuperação. Seu contrato com o Atlético é válido até o fim de 2028.

    Junior Santos

    Muito criticado pela torcida do Atlético por atuações abaixo das expectativas e por nunca conseguir se firmar no time, o atacante retornou ao Botafogo por empréstimo até o fim de 2026. A passagem pelo clube carioca tem sido marcada por oscilações, com o jogador alternando entre a condição de titular e reserva ao longo da temporada.

    No primeiro semestre, ele disputou 14 partidas pelo Botafogo. Atualmente, o atacante também está em recuperação de uma lesão, mas já se encontra na fase final do tratamento e deve retornar aos gramados logo após a Copa. Seu contrato com o Atlético é válido até o fim de 2028.

    Cadu

    Com poucas oportunidades na equipe principal do Atlético, o jovem atacante foi emprestado ao Goiás para a disputa da temporada de 2026. No clube goiano, ele ainda não conseguiu se firmar entre os titulares, mas tem sido utilizado com frequência ao longo das partidas, principalmente entrando no segundo tempo.

    Até o momento, o atacante soma 16 jogos pelo Esmeraldino na temporada, ganhando experiência e minutagem em uma equipe profissional. Seu contrato com o Atlético é válido até o fim de 2027.

    João Marcelo

    Sem receber muitas oportunidades no Atlético, o jogador foi emprestado ao Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, e dificilmente voltará a vestir a camisa alvinegra. O contrato de empréstimo prevê uma cláusula de obrigação de compra em caso de cumprimento de metas estabelecidas entre os clubes.

    Até o momento, o atleta disputou nove partidas pela equipe dos Emirados. Apesar da baixa minutagem neste início de passagem, a tendência é que sua permanência no futebol árabe seja definitiva caso as condições previstas em contrato sejam alcançadas.

    João Marcelo Atlético (Reprodução instagram jogador)
    João Marcelo Atlético (Reprodução instagram jogador)

    Daniel Penha

    Daniel Penha é o jogador do Atlético que mais vezes foi emprestado pelo clube. Atualmente no Avaí, o meia vive seu 12º empréstimo desde que chegou ao Galo. A tendência é que o jogador não volte a vestir a camisa alvinegra, já que seu contrato com o Atlético se encerra no fim de 2026.

    Pelo Avaí, Daniel Penha tem feito uma temporada de destaque. Até o momento, disputou 26 partidas, marcou cinco gols e distribuiu quatro assistências.

    Iseppe

    Iseppe foi o mais recente jogador a ser emprestado pelo Atlético. Com pouco espaço no elenco principal, o meia-atacante de 20 anos foi cedido ao Nacional, da Ilha da Madeira, em Portugal, por uma temporada.

    O acordo entre os clubes prevê opção de compra ao fim do período de empréstimo. A expectativa é que o jovem tenha maior sequência de jogos e ganhe experiência no futebol europeu.

    Maycon Jesus

    O lateral-esquerdo está emprestado ao Novorizontino até o fim de dezembro de 2026. O jogador tem contrato com o Atlético até dezembro de 2027.

    Pela equipe paulista, já disputou 16 partidas na temporada, com um gol marcado e duas assistências.

    Maykon Jesus (Foto: reprodução)
    Maykon Jesus (Foto: reprodução)

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