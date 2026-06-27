Cuello comenta rumores sobre saída e projeta segundo semestre no Atlético Jogador descartou propostas e disse estar feliz no Galo

O atacante do Atlético, Cuello conversou com a imprensa após o treino aberto realizado na última quinta-feira (25), na Cidade do Galo. O argentino fez um balanço do primeiro semestre da equipe, projetou a sequência da temporada após a pausa para a Copa do Mundo e também comentou os rumores envolvendo uma possível saída do Galo.

O atacante do Atlético, Cuello, conversou com a imprensa após o treino aberto realizado na última quinta-feira (25), na Cidade do Galo. O argentino fez um balanço do primeiro semestre da equipe, projetou a sequência da temporada após a pausa para a Copa do Mundo e também comentou os rumores envolvendo uma possível saída do Galo.

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Ao analisar os primeiros seis meses de 2026, Cuello reconheceu que o desempenho da equipe ficou abaixo das expectativas. Apesar disso, demonstrou confiança em uma reação no segundo semestre e destacou que o período de treinamentos será fundamental para corrigir os erros e recolocar o Atlético na briga pelos objetivos da temporada.

— A gente sabe que, em alguns jogos, ficou devendo. Mas acredito que poderíamos ter ficado um pouquinho mais em cima na tabela. Como grupo, a gente sabe o que tem a melhorar. Esse mês que temos aí vai ser para trabalhar, aprimorar toda a parte física, técnica e tática, que é muito importante para o restante do ano. Falar para o torcedor que a gente vai dar tudo para que o Atlético esteja no lugar mais alto sempre — disse Cuello.

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De saída do Atlético?

O atacante também foi questionado sobre os rumores de uma possível transferência nesta janela de transferências. Cuello negou ter recebido qualquer proposta e garantiu estar totalmente focado no Atlético, ressaltando que está feliz no clube e motivado para ajudar a equipe na sequência da temporada.

— Eu estou focado aqui. Desde que eu cheguei estou muito feliz. Minha família também está muito feliz. Não chegou nada (proposta). Estou concentrado em fazer uma boa pré-temporada aqui e ajudar a equipe no segundo semestre. Sempre procuro melhorar, ser melhor do que no ano passado e no primeiro semestre. Será um segundo semestre com muitos desafios. Eu sempre busco evoluir para conseguir ajudar a equipe. Espero que nesse segundo semestre consiga ajudar ainda mais — afirmou Cuello.

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Cuello (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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