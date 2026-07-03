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A importância do Atlético na recuperação de Bruno Guimarães, destaque do Brasil na Copa: entenda

Volante esteve na Cidade do Galo para realizar parte do tratamento de uma lesão antes do Mundial

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
03/07/2026 06:00
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Bruno Guimarães no Atlético (reprodução Atlético)
Bruno Guimarães no Atlético (reprodução Atlético)
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Bruno Guimarães vem sendo um dos grandes destaques da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Pouco antes do Mundial, o volante contou com a ajuda do Atlético em sua recuperação de uma lesão muscular, processo que foi determinante para que chegasse 100% à competição.
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Bruno Guimarães vem sendo um dos grandes destaques da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Pouco antes do Mundial, o volante contou com a ajuda do Atlético em sua recuperação de uma lesão muscular, processo que foi determinante para que chegasse 100% à competição.

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    • Em fevereiro, defendendo o Newcastle, da Inglaterra, em uma partida contra o Tottenham, Bruno sofreu uma grave lesão muscular na coxa esquerda. O problema ligou o sinal de alerta na Seleção Brasileira, já que o tempo de recuperação previsto colocava em dúvida a participação do meio-campista na Copa do Mundo.

    Importância do Atlético

    Com a liberação do Newcastle e da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Bruno Guimarães viajou para Belo Horizonte para iniciar o tratamento sob os cuidados do Dr. Rodrigo Lasmar, médico do Atlético e da Seleção Brasileira.

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    O volante passou alguns dias na Cidade do Galo, centro de treinamento do clube mineiro, que conta com uma estrutura de alto nível para recuperação de atletas. O acompanhamento de Lasmar, aliado à infraestrutura do CT, foi considerado importante para acelerar a recuperação do jogador e permitir que ele voltasse aos gramados a tempo de adquirir ritmo de jogo antes da Copa do Mundo.

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    • Na despedida, Bruno foi presenteado pelo Atlético com uma camisa do clube. Em clima descontraído, o vice-presidente de futebol do Galo brincou com o volante: "Quer ficar?". O meio-campista agradeceu a recepção e elogiou o tratamento recebido.

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    "Obrigado! Bonita essa camisa, hein? Todo mundo aqui me tratou muito bem. Me senti em casa. Bonita para caramba essa camisa."

    Pouco tempo depois, Bruno Guimarães retornou aos gramados pelo Newcastle, na segunda metade de abril. O volante recuperou a sequência de jogos, retomou sua melhor condição física e chegou em plenas condições para disputar a Copa do Mundo.

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    Bruno Guimarães no Atlético (reprodução Atlético)
    Bruno Guimarães no Atlético (reprodução Atlético)

    Bruno Guimarães destaque da Seleção

    Bruno Guimarães se consolidou como um dos principais nomes da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Titular absoluto no meio-campo de Carlo Ancelotti, o volante é peça fundamental no funcionamento da equipe.

    Além da consistência defensiva e da qualidade na saída de bola, Bruno também tem sido decisivo no ataque. Com quatro assistências, ele é o líder do fundamento no Mundial com participação direta em boa parte dos gols da Seleção.

    Bruno Guimarães com a camisa da Seleção
    Bruno Guimarães com a camisa da Seleção (Paul ELLIS / AFP)

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