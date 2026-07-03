A importância do Atlético na recuperação de Bruno Guimarães, destaque do Brasil na Copa: entenda
Volante esteve na Cidade do Galo para realizar parte do tratamento de uma lesão antes do Mundial
Bruno Guimarães vem sendo um dos grandes destaques da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Pouco antes do Mundial, o volante contou com a ajuda do Atlético em sua recuperação de uma lesão muscular, processo que foi determinante para que chegasse 100% à competição.
Convocados do Atlético terão férias antes de se reapresentar; veja a programação
Preparação, reforços e recuperações: os planos do Atlético para o retorno do calendário
Atlético-MG completa um time inteiro de jogadores emprestados: veja quem são
Em fevereiro, defendendo o Newcastle, da Inglaterra, em uma partida contra o Tottenham, Bruno sofreu uma grave lesão muscular na coxa esquerda. O problema ligou o sinal de alerta na Seleção Brasileira, já que o tempo de recuperação previsto colocava em dúvida a participação do meio-campista na Copa do Mundo.
Importância do Atlético
Com a liberação do Newcastle e da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Bruno Guimarães viajou para Belo Horizonte para iniciar o tratamento sob os cuidados do Dr. Rodrigo Lasmar, médico do Atlético e da Seleção Brasileira.
O volante passou alguns dias na Cidade do Galo, centro de treinamento do clube mineiro, que conta com uma estrutura de alto nível para recuperação de atletas. O acompanhamento de Lasmar, aliado à infraestrutura do CT, foi considerado importante para acelerar a recuperação do jogador e permitir que ele voltasse aos gramados a tempo de adquirir ritmo de jogo antes da Copa do Mundo.
Portugal x Croácia na CazéTV é a segunda live mais assistida da história
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (03/07/2026)
Futebol dinâmico e histórias de superação: o México que pode enfrentar o Brasil na Copa
Na despedida, Bruno foi presenteado pelo Atlético com uma camisa do clube. Em clima descontraído, o vice-presidente de futebol do Galo brincou com o volante: "Quer ficar?". O meio-campista agradeceu a recepção e elogiou o tratamento recebido.
"Obrigado! Bonita essa camisa, hein? Todo mundo aqui me tratou muito bem. Me senti em casa. Bonita para caramba essa camisa."
Pouco tempo depois, Bruno Guimarães retornou aos gramados pelo Newcastle, na segunda metade de abril. O volante recuperou a sequência de jogos, retomou sua melhor condição física e chegou em plenas condições para disputar a Copa do Mundo.
➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG
Bruno Guimarães destaque da Seleção
Bruno Guimarães se consolidou como um dos principais nomes da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Titular absoluto no meio-campo de Carlo Ancelotti, o volante é peça fundamental no funcionamento da equipe.
Além da consistência defensiva e da qualidade na saída de bola, Bruno também tem sido decisivo no ataque. Com quatro assistências, ele é o líder do fundamento no Mundial com participação direta em boa parte dos gols da Seleção.
🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Atlético Mineiro
Convocados do Atlético terão férias antes de se reapresentar; veja a programaçãoHá 18 horas
Atlético Mineiro
Preparação, reforços e recuperações: os planos do Atlético para o retorno do calendárioHá 1 dia
Futebol Feminino
Hingredy destaca intensidade dos treinos e vê Atlético-MG mais forte após a CopaHá 1 dia
Futebol Feminino
CBF detalha datas e horários das oitavas da Copa do Brasil FemininaHá 1 dia
Atlético Mineiro
Bola aérea e ataque ineficiente: raio-x das derrotas do Atlético-MG com DomínguezHá 1 dia
Fora de Campo
Atuação de jogador do Brasileirão em México x Equador repercute: 'Sempre'Há 2 dias
Mais LANCE!