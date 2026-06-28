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Classificação de Equador e Paraguai rende mais dinheiro ao Atlético: veja quanto

Galo tem quatro jogadores representando as seleções na Copa

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
28/06/2026 06:00
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Alan Franco e Junior Alonso (Fotos: AFP)
Alan Franco e Junior Alonso (Fotos: AFP)
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A classificação de Equador e Paraguai para a segunda fase da Copa do Mundo garantiu um aumento na premiação que o Atlético receberá da Fifa pelo Programa de Benefícios aos Clubes. O Galo tem quatro jogadores no torneio: Alan Franco, Alan Minda e Preciado defendem o Equador, enquanto Junior Alonso representa o Paraguai.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

A classificação de Equador e Paraguai para a segunda fase da Copa do Mundo garantiu um aumento na premiação que o Atlético receberá da Fifa pelo Programa de Benefícios aos Clubes. O Galo tem quatro jogadores no torneio: Alan Franco, Alan Minda e Preciado defendem o Equador, enquanto Junior Alonso representa o Paraguai.

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    • O Programa de Benefícios aos Clubes recompensa financeiramente as equipes que cedem atletas às seleções participantes da Copa do Mundo. Nesta edição do torneio, a Fifa paga aproximadamente 5 mil dólares (cerca de R$ 25 mil na cotação atual) por jogador a cada dia em que ele permanece à disposição de sua seleção.

    Com a classificação do Paraguai, o Atlético garantiu, no mínimo, mais quatro dias de Junior Alonso na competição. Isso representa um acréscimo de 20 mil dólares, cerca de R$ 103 mil. Já o avanço do Equador assegurou pelo menos mais cinco dias de Alan Franco, Alan Minda e Preciado no Mundial. Com isso, o clube receberá mais 75 mil dólares, aproximadamente R$ 388 mil.

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    Somando os valores das duas classificações, o Atlético garantiu um aumento de cerca de R$ 491 mil na premiação paga pela Fifa.

    Quanto o Atlético já recebeu?

    Até o momento, considerando todos os dias em que seus jogadores permaneceram com as respectivas seleções durante a Copa do Mundo, o Atlético já acumula cerca de R$ 1,76 milhão em repasses da Fifa.

    Desse total, aproximadamente R$ 440 mil foram gerados pela convocação de Junior Alonso para a seleção paraguaia. Já o trio equatoriano formado por Alan Franco, Alan Minda e Preciado rendeu ao clube cerca de R$ 1,32 milhão desde o início da competição.

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    Alan Minda e Preciado (reprodução instagram Atlético)
    Alan Minda e Preciado (reprodução instagram)

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