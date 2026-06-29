Atlético define preparação sem amistosos para maratona do segundo semestre Clube fará jogos-treinos na Cidade do Galo

O Atlético voltou a treinar na Cidade do Galo há cerca de uma semana e intensifica a preparação para o segundo semestre da temporada. Diferentemente de alguns clubes brasileiros, a diretoria alvinegra definiu que não disputará amistosos durante a pausa do calendário oficial por causa da Copa do Mundo. Em vez disso, a equipe fará jogos-treino.

O Atlético voltou a treinar na Cidade do Galo há cerca de uma semana e intensifica a preparação para o segundo semestre da temporada. Diferentemente de alguns clubes brasileiros, a diretoria alvinegra definiu que não disputará amistosos durante a pausa do calendário oficial por causa da Copa do Mundo. Em vez disso, a equipe fará jogos-treino.

continua após a publicidade

O clube recebeu convites para realizar partidas amistosas durante o período de paralisação, mas optou por priorizar treinamentos e atividades internas. A princípio, o Atlético disputará dois jogos-treino na Cidade do Galo, contra equipes de menor expressão. As atividades serão fechadas, sem transmissão e sem a presença de torcedores. Os adversários ainda não foram definidos.

➡️Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Retorno do Atlético para o segundo semestre

Na volta do calendário oficial, o Atlético terá uma sequência intensa de compromissos por três competições: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana.

continua após a publicidade

O primeiro compromisso será no dia 21 de julho, às 19h30, diante do Bahia, na Arena MRV, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Galo ocupa a nona colocação, com 24 pontos.

Pela Copa do Brasil, o adversário nas oitavas de final será o Juventude. O jogo de ida está marcado para o dia 1º de agosto, na Arena MRV, enquanto a partida de volta será disputada no dia 4 de agosto, em Caxias do Sul.

continua após a publicidade

Já na Copa Sul-Americana, o Atlético ainda aguarda a definição do adversário. Nas oitavas de final, enfrentará o vencedor do confronto de playoff entre Sporting Cristal, do Peru, e Red Bull Bragantino.

Lyanco e Natanael em treinamento (Foto: Pedro Souza / Atlético)

🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável