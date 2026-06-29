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Atlético define preparação sem amistosos para maratona do segundo semestre

Clube fará jogos-treinos na Cidade do Galo

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
29/06/2026 06:00
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Treino Atlético intertemporada (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Treino Atlético intertemporada (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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O Atlético voltou a treinar na Cidade do Galo há cerca de uma semana e intensifica a preparação para o segundo semestre da temporada. Diferentemente de alguns clubes brasileiros, a diretoria alvinegra definiu que não disputará amistosos durante a pausa do calendário oficial por causa da Copa do Mundo. Em vez disso, a equipe fará jogos-treino.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético voltou a treinar na Cidade do Galo há cerca de uma semana e intensifica a preparação para o segundo semestre da temporada. Diferentemente de alguns clubes brasileiros, a diretoria alvinegra definiu que não disputará amistosos durante a pausa do calendário oficial por causa da Copa do Mundo. Em vez disso, a equipe fará jogos-treino.

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    • O clube recebeu convites para realizar partidas amistosas durante o período de paralisação, mas optou por priorizar treinamentos e atividades internas. A princípio, o Atlético disputará dois jogos-treino na Cidade do Galo, contra equipes de menor expressão. As atividades serão fechadas, sem transmissão e sem a presença de torcedores. Os adversários ainda não foram definidos.

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    Retorno do Atlético para o segundo semestre

    Na volta do calendário oficial, o Atlético terá uma sequência intensa de compromissos por três competições: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana.

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    O primeiro compromisso será no dia 21 de julho, às 19h30, diante do Bahia, na Arena MRV, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Galo ocupa a nona colocação, com 24 pontos.

    Pela Copa do Brasil, o adversário nas oitavas de final será o Juventude. O jogo de ida está marcado para o dia 1º de agosto, na Arena MRV, enquanto a partida de volta será disputada no dia 4 de agosto, em Caxias do Sul.

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    Já na Copa Sul-Americana, o Atlético ainda aguarda a definição do adversário. Nas oitavas de final, enfrentará o vencedor do confronto de playoff entre Sporting Cristal, do Peru, e Red Bull Bragantino.

    Lyanco e Natanael em treinamento (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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