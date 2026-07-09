Atlético-MG anuncia saída de ídolo: 'Imensa contribuição'
Zagueiro encerra trajetória no clube mineiro após 242 partidas
O Atlético-MG anunciou oficialmente a saída do zagueiro Junior Alonso, de 33 anos, que disputou a última Copa do Mundo pelo Paraguai. A despedida já estava encaminhada desde maio, quando o próprio defensor admitiu viver os últimos momentos com a camisa do clube mineiro.
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Com 242 jogos pelo Atlético-MG, Junior Alonso tornou-se o jogador estrangeiro que mais vezes vestiu a camisa do clube. Durante sua passagem, conquistou seis títulos oficiais: quatro Campeonatos Mineiros, uma Copa do Brasil e um Campeonato Brasileiro.
— O Galo agradece pela imensa contribuição, profissionalismo e entrega demonstrados ao longo de sua trajetória no Clube e deseja muito sucesso em seus próximos desafios — disse o Atlético-MG nas redes sociais.
O zagueiro disputou sua última partida com a camisa alvinegra na vitória por 1 a 0 sobre o Puerto Cabello e confirmou a saída logo após o jogo. Na ocasião, Alonso aproveitou o momento para se despedir da torcida e deixar uma mensagem de agradecimento.
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— Já estava fechado para eu sair do clube, hoje foi o meu último jogo. O Atlético significa tudo para mim, a maior quantidade de jogos que tenho, o estrangeiro com mais jogos. Ganhamos títulos importantes, sou muito grato ao Atlético por tudo que ele me deu. Jamais tive a intenção de ser um ídolo, apenas de ser respeitado — disse Junior Alonso.
Veja abaixo a postagem completa do Atlético-MG
Obrigado, Xerife!
O Galo informa que, em comum acordo, acertou a rescisão contratual do zagueiro Junior Alonso, que seguirá sua trajetória em outro clube.
Com 242 jogos pelo Atlético, tornando-se o jogador estrangeiro que mais vezes vestiu nossas cores, o defensor conquistou seis títulos oficiais: quatro Campeonatos Mineiros, uma Copa do Brasil e um Campeonato Brasileiro.
O Galo agradece pela imensa contribuição, profissionalismo e entrega demonstrados ao longo de sua trajetória no Clube e deseja muito sucesso em seus próximos desafios.
Fica o reconhecimento por tudo o que fez pelo Clube!
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