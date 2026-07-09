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Atlético-MG anuncia saída de ídolo: 'Imensa contribuição'

Zagueiro encerra trajetória no clube mineiro após 242 partidas

PorGuilherme LesnokArtur Henrique
Rio de Janeiro (SP) e Belo Horizonte (MG)
09/07/2026 11:55
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Junior Alonso com a camisa do Atlético-MG
Junior Alonso encerra passagem pelo Atlético-MG com seis títulos conquistados (Foto: Fotoarena/Folhapress)

O Atlético-MG anunciou oficialmente a saída do zagueiro Junior Alonso, de 33 anos, que disputou a última Copa do Mundo pelo Paraguai. A despedida já estava encaminhada desde maio, quando o próprio defensor admitiu viver os últimos momentos com a camisa do clube mineiro.

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    Com 242 jogos pelo Atlético-MG, Junior Alonso tornou-se o jogador estrangeiro que mais vezes vestiu a camisa do clube. Durante sua passagem, conquistou seis títulos oficiais: quatro Campeonatos Mineiros, uma Copa do Brasil e um Campeonato Brasileiro.

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    — O Galo agradece pela imensa contribuição, profissionalismo e entrega demonstrados ao longo de sua trajetória no Clube e deseja muito sucesso em seus próximos desafios — disse o Atlético-MG nas redes sociais.

    O zagueiro disputou sua última partida com a camisa alvinegra na vitória por 1 a 0 sobre o Puerto Cabello e confirmou a saída logo após o jogo. Na ocasião, Alonso aproveitou o momento para se despedir da torcida e deixar uma mensagem de agradecimento.

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    • — Já estava fechado para eu sair do clube, hoje foi o meu último jogo. O Atlético significa tudo para mim, a maior quantidade de jogos que tenho, o estrangeiro com mais jogos. Ganhamos títulos importantes, sou muito grato ao Atlético por tudo que ele me deu. Jamais tive a intenção de ser um ídolo, apenas de ser respeitado — disse Junior Alonso.

    Veja abaixo a postagem completa do Atlético-MG

    Obrigado, Xerife!

    O Galo informa que, em comum acordo, acertou a rescisão contratual do zagueiro Junior Alonso, que seguirá sua trajetória em outro clube.

    Com 242 jogos pelo Atlético, tornando-se o jogador estrangeiro que mais vezes vestiu nossas cores, o defensor conquistou seis títulos oficiais: quatro Campeonatos Mineiros, uma Copa do Brasil e um Campeonato Brasileiro.

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    O Galo agradece pela imensa contribuição, profissionalismo e entrega demonstrados ao longo de sua trajetória no Clube e deseja muito sucesso em seus próximos desafios.

    Fica o reconhecimento por tudo o que fez pelo Clube!

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