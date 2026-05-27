Atlético vence o Puerto Cabello e garante vaga nas oitavas da Sul-Americana; dê suas notas

O Atlético venceu o Puerto Cabello por 1 a 0 nesta quarta-feira, na Arena MRV, pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, e garantiu a classificação para as oitavas de final da competição. O gol da vitória foi marcado por Bernard, que acertou um belo chute de fora da área e decidiu a partida para o Galo. O resultado confirmou a vaga da equipe na próxima fase do torneio.

O Atlético venceu o Puerto Cabello por 1 a 0 nesta quarta-feira, na Arena MRV, pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, e garantiu a classificação para as oitavas de final da competição. O gol da vitória foi marcado por Bernard, que acertou um belo chute de fora da área e decidiu a partida para o Galo. O resultado confirmou a vaga da equipe na próxima fase do torneio.

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O Atlético aguarda o sorteio realizado pela Conmebol na próxima sexta-feira (29) para conhecer seu adversário nas oitavas de final.

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Atlético x Puerto Cabello: como foi o jogo?

Primeiro tempo

A primeira etapa do Atlético foi marcada por muitas dificuldades e pouca inspiração ofensiva. O Galo encontrava problemas na criação das jogadas e quase não conseguia chegar à área adversária com perigo. Bem postado defensivamente, o Puerto Cabello manteve as linhas compactas e dificultou os espaços para o Atlético infiltrar na defesa. Diante desse cenário, a equipe mineira passou a apostar em finalizações de fora da área, mas os arremates também pouco ameaçaram o gol adversário.

Segundo tempo

No retorno do intervalo, o Atlético voltou com outra postura, mais agressivo e intenso na pressão e nas investidas ofensivas, o que rapidamente trouxe resultado. Bernard acertou um belo chute da entrada da área e colocou o Galo em vantagem no placar. A equipe conseguiu administrar o resultado até o apito final, confirmou a vitória e garantiu a primeira colocação do grupo, assegurando também a classificação direta para as oitavas de final da competição continental.

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Bernard comemora gol em Atlético x Puerto Cabello (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Visão do Lance!

Lance Capital 💡

Após um primeiro tempo difícil, a qualidade de Bernard fez a diferença. O meia encontrou um belo chute da entrada da área e colocou o Galo em vantagem no placar, dando mais tranquilidade à equipe que precisava da vitória.

Deu aula 🏅

Dudu, que entrou no segundo tempo, conseguiu mudar a postura da equipe e aumentar o volume ofensivo do Atlético. O atacante trouxe mais agressividade e intensidade ao setor de ataque, criando boas oportunidades e dando ao time a mobilidade que faltava para pressionar o adversário.

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Ficou abaixo 📉

O centroavante do Atlético, Cassierra, teve uma atuação bastante apagada. Preso entre os zagueiros da equipe venezuelana, o atacante encontrou muitas dificuldades para participar do jogo e pouco conseguiu oferecer em movimentação.

Notas do Atlético; avalie os jogadores!

Ficha do jogo

Atlético-MG 1 x 0 Puerto Cabello

6° rodada - Sul-Americana - Fase de grupos

📆 Data e horário: quarta-feira 26 de Maio às 19h (horário de Brasília)

📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte

🥅 Gols: Bernard (1-0, 16' 2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Renan Lodi, Natanael (CAM) Flores, Rosales, Ponce (PUE)

🟥 Cartões vermelhos:

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)

Everson; Natanael, Junior Alonso, Ruan e Renan Lodi;, Maycon (Cissé), Victor Hugo (Alan Franco) e Bernard (Alexsander); Cuello (Lyanco), Cassierra e Minda (Dudu)

Puerto Cabello (Técnico: Eduardo Sarago)

Graterol; Obradovic, Jiovany Ramos e Bordagaray; Bamba, Pablo Lima, Vargas, Saggiomo e Jean Franco Castillo; Flores e Ponce.

🟨 Arbitragem: Leandro Rey (ARG)

🚩 Assistentes: Maximiliano Del Yesso (ARG) e Juan Mamani (ARG)

📺 VAR: Jorge Baliño (ARG)

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