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'Oportunidades de mercado': Entenda a estratégia do Atlético na janela

Clube adota método tendo em vista as limitações financeiras

PorArtur HenriqueRio de Janeiro (RJ)
09/07/2026 06:00
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Diretoria do Atlético com Eduardo Domínguez (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Diretoria do Atlético com Eduardo Domínguez (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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O Atlético seguirá uma postura cautelosa na segunda janela de transferências e buscará reforços apenas em oportunidades de mercado. Sem previsão de grandes investimentos, o clube pretende realizar movimentações pontuais, levando em consideração a situação financeira e a reformulação promovida no início da temporada.
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O Atlético seguirá uma postura cautelosa na segunda janela de transferências e buscará reforços apenas em oportunidades de mercado. Sem previsão de grandes investimentos, o clube pretende realizar movimentações pontuais, levando em consideração a situação financeira e a reformulação promovida no início da temporada.

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    • Em entrevista à Galo TV, o CSO do Atlético, Paulo Bracks, explicou como o clube identifica essas oportunidades. Segundo o dirigente, há uma interpretação equivocada sobre o termo, que não se refere apenas a jogadores livres no mercado ou em fim de contrato:

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    — É bom esclarecer isso. As pessoas fazem muita confusão nessa expressão. Oportunidade de mercado não é jogador em fim de linha, não é fim de feira — iniciou.

    Para explicar a estratégia, Bracks citou o caso do zagueiro Ruan Tressoldi. O defensor estava emprestado ao São Paulo, que optou por não exercer a compra, enquanto seu clube na Itália também não pretendia utilizá-lo:

    — Como exemplos que trabalhamos no clube temos o Ruan Tressoldi. Era um atleta emprestado ao São Paulo que não iria exercer a opção de compra por decisão deles, por limitação financeira. O clube italiano não iria integrar o jogador e fazer o empréstimo […] a gente aposta nesse movimento. Acreditamos que é um atleta que havia sido prospectado pelo nosso departamento, com os dados que tínhamos, que a gente iria fazer dar certo. Fomos criticados, mas é um atleta que hoje está consolidado, que efetivamos a compra — exemplificou.

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    Além de Ruan, o dirigente destacou os casos de Renan Lodi e Victor Hugo, que também se encaixam na definição de oportunidades de mercado, embora em contextos diferentes.

    Sobre Renan Lodi, Bracks lembrou que o lateral estava livre após rescindir contrato com o clube da Arábia Saudita, o que tornou possível sua chegada ao Atlético:

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    — O Renan Lodi, que para mim deveria inclusive estar na Seleção Brasileira. Nesse próximo ciclo, precisa estar. Estava desvinculado do clube na Arábia Saudita e não teríamos condição de contratar lá, porque a transferência era superior a 15 milhões de euros. Estava em casa após o litígio com esse clube, livre. A gente apresenta um projeto e ele compra, superando um concorrente local. Jogador de altíssimo nível, que temos o prazer de ter no clube. É uma outra oportunidade de mercado, diferente da do Ruan — afirmou.

    Já Victor Hugo chegou por empréstimo depois de perder espaço no Flamengo e de não ter sua compra efetuada pelo Santos:

    — Victor Hugo, o Flamengo não estava integrando ao elenco, empresta ao Santos. O Santos não ia exercer a compra. Apresentamos o projeto e fechamos. Um atleta de muito potencial, idade excelente — prosseguiu o dirigente.

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    Por fim, Bracks resumiu os três modelos de negociação para reforçar que o conceito de oportunidade de mercado vai muito além de contratar jogadores sem custos.

    — São três oportunidades de mercado diferentes. Uma que teve investimento de transfer, outra que foi um atleta livre e outra que foi um empréstimo com opção de compra. É sempre relevante a gente explicar o que é oportunidade de mercado para passar ao torcedor a nossa estratégia nessa janela e que já estamos fazendo no clube — concluiu.

    Diretoria e comissão técnica do Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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