Entenda o que o Atlético precisa para se classificar às oitavas da Sul-Americana

O Atlético fez o dever de casa e venceu o Cienciano por 2 a 0 nesta quinta-feira, na Arena MRV, pela quinta rodada da Copa Sul-Americana. O resultado colocou o Galo em situação favorável para a última rodada da fase de grupos: agora, a equipe mineira depende apenas de si para garantir a classificação às oitavas de final.

O Atlético fez o dever de casa e venceu o Cienciano por 2 a 0 nesta quinta-feira, na Arena MRV, pela quinta rodada da Copa Sul-Americana. O resultado colocou o Galo em situação favorável para a última rodada da fase de grupos: agora, a equipe mineira depende apenas de si para garantir a classificação às oitavas de final.

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Com a vitória atleticana e o empate em 1 a 1 entre Puerto Cabello (VEN) e Juventud (URU), o Grupo H ficou completamente embolado. Atlético, Cienciano e Puerto Cabello chegaram aos mesmos sete pontos, enquanto o Juventud aparece logo atrás, com seis.

Neste cenário, a Conmebol utiliza como critério de desempate os confrontos diretos entre as equipes empatadas. Por isso, os jogos contra o Juventud são desconsiderados momentaneamente, levando em conta apenas os resultados entre Atlético, Cienciano e Puerto Cabello.

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Com isso, o Puerto Cabello leva vantagem no mini campeonato entre os três clubes, somando seis pontos e saldo positivo de dois gols. O Cienciano aparece na sequência, também com seis pontos, mas saldo negativo de dois. Já o Atlético soma apenas três pontos nos confrontos diretos diante dos rivais empatados.

Apesar disso, o cenário segue totalmente aberto para o Galo. Na última rodada, o Atlético recebe justamente o Puerto Cabello, na Arena MRV, e uma vitória garante a equipe mineira na liderança do grupo e, consequentemente, nas oitavas de final da competição.

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O motivo é que o Atlético já leva vantagem no confronto direto contra o Cienciano, após perder por 2 a 1 no Peru e vencer por 2 a 0 em Belo Horizonte. Assim, caso derrote o Puerto Cabello, o time alvinegro ultrapassará os venezuelanos e ficará à frente dos peruanos nos critérios de desempate.

Por outro lado, mesmo favorável, o duelo da última rodada ganhou contornos de tensão para o Galo. Qualquer resultado diferente da vitória elimina o Atlético da Sul-Americana. Em caso de empate ou derrota, o Galo terminará fora da zona de classificação e também sem chances de disputar os playoffs, encerrando sua participação ainda na fase de grupos.

Atlético Sul-Americana time em campo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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