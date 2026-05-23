Força máxima: Confira as opções de Domínguez para escalar o Atlético contra o Corinthians

O Atlético tem um compromisso difícil fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. A equipe viaja a São Paulo para enfrentar o Corinthians neste domingo (24), às 18h30, na Neo Química Arena, em duelo válido pela 17ª rodada da competição.

O Atlético tem um compromisso difícil fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. A equipe viaja a São Paulo para enfrentar o Corinthians neste domingo (24), às 18h30, na Neo Química Arena, em duelo válido pela 17ª rodada da competição.

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Para a partida, o técnico Eduardo Domínguez não terá novos desfalques além dos já conhecidos. O caso mais recente é o de Gustavo Scarpa, que também ficou fora do jogo contra o Cienciano e não deve retornar antes da pausa para a Copa do Mundo. O meia passou por uma artroscopia no joelho direito para a retirada de um fragmento solto e segue em recuperação. Outro desfalque é Patrick, que também passou por cirurgia no início de abril e ainda não tem condições de jogo.

Por outro lado, o Atlético pode tem um reforço importante. Victor Hugo foi liberado pelo departamento médico na última terça-feira, chegou a atuar por alguns minutos contra o Cienciano e pode até reassumir a titularidade. O jogador se recuperou de um edema na coxa e, antes da lesão, era considerado peça importante no time de Domínguez.

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Na defesa, a tendência é a manutenção do sistema com três zagueiros. Natanael, Ruan e Alonso vêm sendo utilizados nas últimas partidas, mas Lyanco também aparece como opção e briga por uma vaga no setor defensivo.

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Opções de Domínguez para escalar o Atlético contra o Corinthians

Goleiros: Everson, Gabriel Delfim, Pedro Cobra

Zagueiros: Ruan, Ivan Román, Junior Alonso, Vitor Hugo, Lyanco

Laterais: Natanael, Preciado, Renan Lodi, Kauã Pascini

Meias: Alan Franco, Maycon, Alexsander, Cissé, Bernard, Victor Hugo, Tomás Pérez, Igor Gomes e Iseppe

Atacantes: Reinier, Dudu, Mateo Cassierra, Alan Minda, Cuello e Cauã Soares

Lesionados: Gustavo Scarpa, Patrick

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Alexsander, Cissé e Dudu em treinamento na Cidade do Galo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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