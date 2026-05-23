Força máxima: Confira as opções de Domínguez para escalar o Atlético contra o Corinthians
Galo enfrenta o Timão neste domingo (24) às 18h30
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O Atlético tem um compromisso difícil fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. A equipe viaja a São Paulo para enfrentar o Corinthians neste domingo (24), às 18h30, na Neo Química Arena, em duelo válido pela 17ª rodada da competição.
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Para a partida, o técnico Eduardo Domínguez não terá novos desfalques além dos já conhecidos. O caso mais recente é o de Gustavo Scarpa, que também ficou fora do jogo contra o Cienciano e não deve retornar antes da pausa para a Copa do Mundo. O meia passou por uma artroscopia no joelho direito para a retirada de um fragmento solto e segue em recuperação. Outro desfalque é Patrick, que também passou por cirurgia no início de abril e ainda não tem condições de jogo.
Por outro lado, o Atlético pode tem um reforço importante. Victor Hugo foi liberado pelo departamento médico na última terça-feira, chegou a atuar por alguns minutos contra o Cienciano e pode até reassumir a titularidade. O jogador se recuperou de um edema na coxa e, antes da lesão, era considerado peça importante no time de Domínguez.
Na defesa, a tendência é a manutenção do sistema com três zagueiros. Natanael, Ruan e Alonso vêm sendo utilizados nas últimas partidas, mas Lyanco também aparece como opção e briga por uma vaga no setor defensivo.
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Opções de Domínguez para escalar o Atlético contra o Corinthians
Goleiros: Everson, Gabriel Delfim, Pedro Cobra
Zagueiros: Ruan, Ivan Román, Junior Alonso, Vitor Hugo, Lyanco
Laterais: Natanael, Preciado, Renan Lodi, Kauã Pascini
Meias: Alan Franco, Maycon, Alexsander, Cissé, Bernard, Victor Hugo, Tomás Pérez, Igor Gomes e Iseppe
Atacantes: Reinier, Dudu, Mateo Cassierra, Alan Minda, Cuello e Cauã Soares
Lesionados: Gustavo Scarpa, Patrick
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