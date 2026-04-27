Com apelidos diminutivos, líberos de Praia e Campinas fazem Superliga gigante

Nas semifinais da Superliga Masculina 2025/26, ninguém tem o passe mais refinado que os líberos Lukinha, do Campinas, e Filipinho, do Praia Clube, que se enfrentam nesta segunda-feira (27), às 18h30 (de Brasília), pelo segundo jogo da série melhor de três. Apesar dos apelidos diminutivos, os jogadores tem feito grandes exibições e são os únicos representantes dos quatro semifinalistas nas primeiras posições da estatística de eficiência no fundamento-base.

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➡️ Veja os lances de Campinas x Praia Clube na semifinal da Superliga Masculina

Filipinho: a solidez que o Praia Clube necessitava no passe

Filipinho, do Praia Clube, em ação nas quartas de final da Superliga Masculina 25/26 (Foto: Bruno Cunha)

Para a segunda temporada do projeto na elite do vôlei brasileiro, o Praia Clube fez uma troca importante na posição de líbero, trazendo um atleta de maior bagagem para exercer a função no lugar de Pedro Henrique Tomasi, o Pedrinho. O nome da vez era Filipe Stolberg, que vinha de uma temporada surpreendente com o Joinville, vice-campeão da Copa Brasil em 2025.

Aos 33 anos, Filipinho chegou para formar a linha de passe junto com o ponteiro Lucas Lóh e dar tranquilidade para o levantador Resley armar as jogadas, principalmente, com o oposto Franco e o ponteiro Paulo Vinicios. Missão cumprida com sucesso: o líbero tem a sexta melhor recepção da Superliga, com 65,8% de eficiência.

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Com o passe ajustado, o Praia Clube ficou superou a campanha da fase classificatória do ano passado, ficando em terceiro lugar, e passou nas quartas de final pelo Guarulhos, em série vencida por 2 jogos a 1. Agora, para romper a barreira da semifinal, a equipe de Uberlândia precisa ganhar em casa para forçar a terceira partida contra o Campinas.

➡️ Campinas x Praia: no ataque, centrais buscam desequilibrar semi da Superliga

Lukinha: a referência discreta de um Campinas vitorioso

Lukinha, do Campinas, em ação na final da Copa Brasil de Vôlei Masculino 2026 (Foto: Rafael de Paula/Usina de Ideias/CBV)

Se Bruninho, Adriano, Judson e Bruno Lima despontam como as grandes estrelas do Campinas, muito se deve aos passes de Lucas de Deus. O líbero tem o segundo melhor aproveitamento no fundamento em toda a Superliga, com exatos 67% de eficiência, 3,1% a menos que Pureza, do Sesi Bauru, já eliminado da competição. Portanto, entre os semifinalistas, Lukinha é quem tem a melhor recepção.

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➡️ Campinas se recupera, vence Praia Clube e sai na frente na semi da Superliga

Em seis temporadas dividas em três passagens pela equipe do interior paulista, essa é, de longe, a mais vitoriosa. Lukinha já é campeão paulista, sul-americano e da Copa Brasil em 2025/26. Resta somente a Superliga, título que quase foi do time campineiro nas duas últimas edições.

O Campinas, segundo colocado na fase classificatória, avançou pelo Monte Carmelo nas quartas de final com tranquilidade, fazendo 2 a 0 na série. A terceira final consecutiva ficou ainda mais próxima com a vitória no primeiro jogo da semifinal, contra o Praia Clube. Caso vença novamente, a equipe se garantirá na decisão.

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Campinas se recuperou e venceu Praia Clube no primeiro jogo

Judson ataca em Campinas x Praia Clube pelo jogo 1 da série de semifinais da Superliga Masculina (Foto: Pedro Teixeira/ Vôlei Renata)

Na última quarta-feira (22), o Campinas fez valer o fator casa e venceu o Praia Clube no jogo 1 da série melhor de três das semifinais da Superliga Masculina. A partida, disputa no Ginásio do Taquaral, em Campinas (SP), terminou em 3 sets a 1, com as parciais 15/25, 25/18, 25/22 e 25/22.

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