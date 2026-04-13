Pela quarta vez na década, Superliga terá Sesc Flamengo x Praia e Minas x Osasco na semifinal

O vôlei fã tem cada vez mais se acostumado a ver dois confrontos específicos se repetirem na semifinal da Superliga Feminina: Sesc RJ Flamengo x Praia Clube e Minas x Osasco. É a quarta vez que essas equipes se enfrentarão nessa fase nos últimos cinco anos. As séries de melhor de três que vão decidir os postulantes ao título da temporada 25/26 começam nesta segunda-feira (13).

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Agora vai? Sesc Flamengo tenta desbancar o algoz Praia Clube

Sesc Flamengo x Praia Clube na semifinal da Superliga 22/23 (Foto: Gilvan de Souza/CRF)

Além de buscar o tão sonhado retorno à decisão da Superliga após nove anos, o Sesc RJ Flamengo chega à semifinal com um objetivo claro: esquecer as três eliminações seguidas para o Praia Clube. Entre 2022 e 2024, a equipe aurinegra foi um verdadeiro algoz para o Rubro-Negro.

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O primeiro encontro da sequência, em 21/22, começou com uma surpreendente vitória do time carioca fora de casa por 3 sets a 0. O jogo 2, no Tijuca Tênis Clube, só terminou no tie-break: 3 sets a 2 para o Praia, que forçou a decisão na Arena Dentil por ter terminado a fase classificatória em primeiro lugar. A equipe, à época comandada por Paulo Coco, venceu a terceira partida por 3 sets a 1.

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Em 22/23, o enredo foi idêntico: vitória do Sesc RJ Flamengo por 3 a 0 no jogo 1, empate da série com direito a tie-break no Rio de Janeiro e decisão da vaga em Uberlândia. O desfecho também foi quase o mesmo. Com placar de 3 sets a 1, o Praia Clube passou para a final e, dessa vez, conquistou a Superliga.

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O confronto aconteceu de novo em 23/24, mas em um contexto diferente. Se nas temporadas anteriores o Praia Clube havia ficado com a liderança na fase classificatória, agora era a vez da equipe treinada por Bernardinho avançar aos playoffs na primeira posição.

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Na ocasião, o Sesc RJ Flamengo escolheu abrir a série fora de casa para depois jogar diante de sua torcida. O time do Triângulo Mineiro, por sua vez, não esperou a terceira partida para definir o classificado. Com uma vitória no tie-break em Uberlândia e outra por 3 sets a 1 em pleno Maracanãzinho, o Praia Clube garantiu presença na final pela sexta vez seguida.

Em 25/26, a equipe carioca chega como líder da fase de classificação e opta novamente por começar a semifinal como visitante. O segundo jogo será realizado no Maracanãzinho, assim como o terceiro, se necessário.

Minas x Osasco: a quarta semifinal consecutiva

Minas x Osasco na semifinal da Superliga 23/24 (Foto: Hedgard Moraes/MTC)

A sequência de quatro semifinais de Superliga protagonizada por Minas e Osasco mostra a força e a tradição dos projetos no cenário nacional. Diferentemente do outro confronto do chaveamento, aqui não há uma ampla dominância: o time mineiro soma duas classificações contra uma da equipe da Grande São Paulo.

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Em 22/23, no auge da hegemonia da dupla 'pão de queijo' no vôlei brasileiro, o Minas bateu o Osasco sem dificuldades, com vitórias por 3 a 0 no José Liberatti e 3 a 1 na Arena UniBH. No ano seguinte, outra série tranquila para o conjunto minastenista, que conseguiu um duplo 3 a 1 - primeiro como visitante, depois como mandante - e depois se sagrou campeão.

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A escrita mudou no ano passado. Após sair atrás com um revés de 3 sets a 0 fora de casa, o Osasco empatou a disputa no Ginásio José Liberatti, em um 3 a 2 de tirar o fôlego. No terceiro e decisivo jogo, realizado em Belo Horizonte, o time paulista devolveu o placar de 3 a 0 e se garantiu na final da Superliga depois de oito anos. Além disso, a temporada terminou em título para o projeto chefiado pelo técnico Luizomar de Moura.

Curiosamente, em todas as três últimas oportunidades em que Minas e Osasco se enfrentaram na semifinal, a equipe que avançou havia ficado em terceiro lugar na fase classificatória, ou seja, uma posição abaixo do adversário. Em 25/26, é o Minas quem chega aos playoffs vindo da segunda colocação e escolhe disputar os jogos 1 e 3, se necessário, na Arena UniBH. A segunda partida será no José Liberatti.

Datas e horários das semifinais da Superliga Feminina 25/26

Minas x Osasco

Jogo 1: segunda-feira (13/04), às 18h30 (de Brasília), na Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG)

Jogo 2: sexta-feira (17/04), às 18h30 (de Brasília), no Ginásio José Liberatti, em Osasco (SP)

Jogo 3*: sexta-feira (24/04), às 18h30 (de Brasília), na Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG)

Sesc RJ Flamengo x Praia Clube

Jogo 1: segunda-feira (13/04), às 21h (de Brasília), no Uberlândia Tênis Clube, em Uberlândia (MG)

Jogo 2: sexta-feira (17/04), às 21h (de Brasília), no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro (RJ)

Jogo 3*: sexta-feira (24/04), às 21h (de Brasília), no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro (RJ)

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