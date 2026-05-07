Los Angeles 2028: COI libera atletas da Bielorrússia para ciclo classificatório

O Comitê Olímpico Internacional anunciou nesta quinta-feira (7) a suspensão das recomendações que restringiam a participação de atletas da Bielorrússia em competições internacionais. A decisão impacta diretamente o início do ciclo classificatório para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, que começa neste verão.

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Com a mudança, atletas bielorrussos poderão disputar torneios classificatórios sem as limitações especiais impostas pelo COI desde 2022. As Federações Internacionais e organizadores de eventos esportivos não precisarão mais seguir as recomendações adotadas após o início do conflito envolvendo a Rússia e a Ucrânia.

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Bielorrussos voltam ao processo olímpico sem restrições

Segundo o COI, a decisão foi tomada para preservar o direito dos atletas de competir sem interferências políticas ou governamentais. A entidade reafirmou que esportistas não devem ser punidos pelas ações de seus países em guerras ou conflitos internacionais.

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Desde março de 2023, atletas da Bielorrússia já participavam de eventos esportivos como Atletas Individuais Neutros (AINs). Eles estiveram presentes nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milano Cortina 2026.

Agora, poderão integrar normalmente o processo classificatório rumo a Los Angeles 2028 e também aos Jogos Olímpicos da Juventude de Inverno de Dolomiti Valtellina 2028.

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COI cita instabilidade global

O Comitê Olímpico Internacional justificou a mudança pelo atual cenário geopolítico mundial. A entidade destacou o aumento de guerras, conflitos e da instabilidade internacional como fatores que exigem uma adaptação das políticas esportivas.

O COI afirmou ainda que busca manter o esporte como uma plataforma global baseada em valores olímpicos e na neutralidade competitiva.

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(Foto: Divulgação/ Comitê Olímpico Brasileiro)

Rússia segue sob análise

Apesar da flexibilização para a Bielorrússia, o Comitê Olímpico Russo permanece suspenso. O COI informou que continua analisando a situação da entidade russa junto à sua Comissão de Assuntos Jurídicos.

Além disso, o Conselho Executivo demonstrou preocupação com informações recentes sobre o sistema antidoping russo, atualmente investigado pela Agência Mundial Antidoping.

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