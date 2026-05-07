Los Angeles 2028: COI libera atletas da Bielorrússia para ciclo classificatório
Atletas bielorrussos poderão disputar vagas para LA28 sem restrições
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O Comitê Olímpico Internacional anunciou nesta quinta-feira (7) a suspensão das recomendações que restringiam a participação de atletas da Bielorrússia em competições internacionais. A decisão impacta diretamente o início do ciclo classificatório para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, que começa neste verão.
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Com a mudança, atletas bielorrussos poderão disputar torneios classificatórios sem as limitações especiais impostas pelo COI desde 2022. As Federações Internacionais e organizadores de eventos esportivos não precisarão mais seguir as recomendações adotadas após o início do conflito envolvendo a Rússia e a Ucrânia.
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Bielorrussos voltam ao processo olímpico sem restrições
Segundo o COI, a decisão foi tomada para preservar o direito dos atletas de competir sem interferências políticas ou governamentais. A entidade reafirmou que esportistas não devem ser punidos pelas ações de seus países em guerras ou conflitos internacionais.
Desde março de 2023, atletas da Bielorrússia já participavam de eventos esportivos como Atletas Individuais Neutros (AINs). Eles estiveram presentes nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milano Cortina 2026.
Agora, poderão integrar normalmente o processo classificatório rumo a Los Angeles 2028 e também aos Jogos Olímpicos da Juventude de Inverno de Dolomiti Valtellina 2028.
COI cita instabilidade global
O Comitê Olímpico Internacional justificou a mudança pelo atual cenário geopolítico mundial. A entidade destacou o aumento de guerras, conflitos e da instabilidade internacional como fatores que exigem uma adaptação das políticas esportivas.
O COI afirmou ainda que busca manter o esporte como uma plataforma global baseada em valores olímpicos e na neutralidade competitiva.
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Rússia segue sob análise
Apesar da flexibilização para a Bielorrússia, o Comitê Olímpico Russo permanece suspenso. O COI informou que continua analisando a situação da entidade russa junto à sua Comissão de Assuntos Jurídicos.
Além disso, o Conselho Executivo demonstrou preocupação com informações recentes sobre o sistema antidoping russo, atualmente investigado pela Agência Mundial Antidoping.
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