Federação libera bandeira da Rússia em competições, e Ucrânia protesta

Nesta segunda-feira (13), a Federação Internacional de Esportes Aquáticos (World Aquatics) divulgou a autorização para que atletas da Rússia e Bielorrússia disputem competições com direito ao hino, uniforme e sob a bandeira de seus respectivos países.

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A entidade, que já havia flexibilizado as regras da categoria de juniores, atualizou os detalhes sobre a participação de atletas que até então competiam com bandeiras neutras. Em represália, a Ucrânia não se apresentou para enfrentar a Rússia pela Copa do Mundo de Polo Aquático, que acontece em Sydney, na Austrália.



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Até então, russos e bielorrussos competiam com bandeira neutra nas competições internacionais de esportes aquáticos. Porém, a Federação já havia mudado as diretrizes em acordo com a Unidade de Integridade Aquática (AQIU), para que os juniores competissem sem neutralidade.

— Nos últimos três anos, a World Aquatics e a AQIU têm ajudado com sucesso a garantir que os conflitos sejam mantidos fora dos locais de competição esportiva. Estamos determinados a garantir que as piscinas e as águas abertas continuem sendo locais onde atletas de todas as nações possam se reunir em competições pacíficas — destacou o presidente da World Aquatics, Husain Al Musallam.

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De acordo com a entidade máxima dos esportes aquáticos, a autorização para competir só é liberada após os atletas passarem com aprovação por pelo menos quatro testes antidopings consecutivos.

Vale lembrar que, em janeiro, o Comitê Olímpico Internacional manteve a suspensão de russos e bielorrussos, que seguem competindo com bandeiras neutras. Foi assim o que aconteceu nas Olimpíadas de Inverno de Milão-Cortina. Aliás, nesse mega-evento, um ucraniano foi desclassificado ao usar um capacete, no skeleton, com homenagens a atletas mortos na guerra contra a Rússia.