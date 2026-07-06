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Meia da Argentina opina sobre eliminação do Brasil na Copa: 'Não surpreende'

Jogador do Boca Juniors também revela aprendizado após vitória sobre Cabo Verde

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
06/07/2026 17:37
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Leandro Paredes em treino da Argentina antes do jogo contra o Egito pela Copa do Mundo
Leandro Paredes em treino da Argentina antes do jogo contra o Egito pela Copa do Mundo (Foto: Alejandro Pagni/AFP)

Meia da Argentina, Leandro Paredes opinou sobre a eliminação do Brasil para a Noruega, na Copa do Mundo, no domingo (5). Antes do treino comandado por Lionel Scaloni, o jogador conversou com a imprensa e afirmou não ter se surpreendido com a vitória dos nórdicos por 2 a 1 sobre a Seleção.

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    - Os resultados da Copa do Mundo não me surpreendem porque sabemos que todas as equipes são muito competitivas e qualquer uma pode vencer qualquer uma. Obviamente, é frustrante ver o Brasil fora, mas não existem jogos fáceis.

    Leandro Paredes também comentou sobre um ensinamento dado por Cabo Verde para a Argentina na última fase da Copa do Mundo. O atleta também projetou o confronto com o Egito válido pelas oitavas de final, que será disputado na terça-feira (7).

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    - Cabo Verde nos ensinou que nenhuma partida será fácil. Sabíamos disso, tínhamos muita clareza sobre isso, e o Egito certamente será um adversário muito difícil. Queremos dar o nosso melhor. Nem sempre vamos jogar bem, nem sempre podemos projetar a imagem que queremos. Às vezes temos que sofrer, mas o importante era vencer, e vencer assim também é importante.

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    • Diante do Egito, Leandro Paredes é cotado para ocupar uma vaga na equipe titular da Argentina no lugar de Thiago Almada. O volante concorre por um espaço com Nico González, mas o atleta do Boca Juniors é visto como favorito para iniciar o duelo de oitavas de final.

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    Veja a provável escalação da Argentina contra o Egito

    Com isso, a Argentina deve entrar em campo para enfrentar o Egito com Dibu Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; Paredes, Enzo Fernández, De Paul, Mac Allister; Messi e Julián Álvarez.

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    Paredes em ação pela Argentina contra a Jordânia na Copa do Mundo
    Paredes em ação pela Argentina contra a Jordânia na Copa do Mundo (Foto: Stacy Revere/AFP)
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