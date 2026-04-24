Minas x Osasco pela semifinal da Superliga: horário e onde assistir ao vivo
Confira onde assistir o terceiro e decisivo jogo nesta sexta feira (24)
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O terceiro e decisivo jogo da semifinal da Superliga Feminina 2025/26 acontece nesta sexta feira (24) na Arena UniBH. Minas Tênis Clube e Osasco protagonizam essa série disputada em busca da vaga na final da competição. Confira horário e onde assistir o jogo ao vivo:
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✅🏐 Ficha técnica
Gerdau Minas x Osasco São Cristóvão Saúde - 3º jogo da semifinal da Superliga feminina
📅 Data e horário: Sexta feira, 24 de abril de 2026, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena UniBH, Minas Gerais
📺 Onde assistir: Sportv2, VBTV (streaming) e GETV (youtube)
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Retrospecto da série
A série tem formato de "melhor de três" e começou na Arena UniBH, por conta da melhor campanha do Minas Tênis Clube. O Osasco, mesmo fora de casa, venceu a partida de virada por 3 sets a 1 (26/28, 25/22, 25/18 e 28/26). O destaque foi a ponteira Caitie Baird, que marcou 21 pontos.
Já no segundo jogo, as mineiras deram o troco no Ginásio José Liberatti e venceram com tranquilidade por 3 sets a 0 (24/26, 19/25, 20/25), forçando o terceiro e decisivo jogo. O time foi liderado pela central Júlia Kudiess, que busca adiar até a grande final sua despedida ao clube.
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