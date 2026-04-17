AO VIVO: Osasco e Minas duelam pela semifinal da Superliga Feminina
Equipes disputam o segundo jogo da série melhor de três
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A sexta-feira, em São Paulo, é de clássico pela semifinal da Superliga Feminina. Após vencer o primeiro jogo da série melhor de três, o Osasco recebe o Minas. O Lance! acompanha ao vivo a partida.
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|Times
|Placar
|1º SET
|2º SET
|3º SET
|4º SET
|5º SET
Osasco
0
24
4
Minas
1
26
2
2º set
- Por 6/4, Osasco mantém a ponta na parcial.
- Time da casa abre 3/0.
1º set: Minas 26/24
- Na raça, Minas fecha o primeiro set.
- Time visitante vira para 24/23 e tem o set point.
- Depois de um rally eletrizante, Minas empata em 22/22.
- Osasco tem 20/17.
- Após um rally de 29 segundos, as donas da casa abrem 15/12, com um ponto de bloqueio simples.
- Empurrado pela torcida, o Osasco abre 14/11.
- Minas segue lutando e encosta no placar: 11/10
- Atletas da casa viram para 10/8.
- Time visitante abre 6/3.
- Precisando da vitória para forçar o terceiro e decisivo jogo, o Minas abre 3/1.
- Antes de a bola subir, foi realizado um minuto de silêncio em homenagem a Oscar Schmidt, estrela do basquete mundial, que faleceu nesta sexta-feira.
- A torcida, que lota o ginásio, faz uma festa à parte.
- Equipes no aquecimento, partida vai começar em instantes.
- Hino Nacional é executado agora.
Pré-jogo
- Conquistamos uma importante vitória em Belo Horizonte, diante de um adversário de muita qualidade, mas agora é focar no desafio à nossa frente. Vamos jogar dentro da nossa casa com mais motivação ainda, trazendo as lições aprendidas, deixando qualquer empolgação de lado, porque a nossa missão é jogar o nosso melhor - disse Tifanny, após a vitória de segunda-feira sobre o Minas.
O clube que avançar decide a Superliga contra Sesc Flamengo ou Praia Clube, que também duelam logo mais.
A partida desta sexta-feira, em Osasco, no Ginásio José Liberatti, marca um novo capítulo do duelo entre as líberos e mamães Camila Brait, pelo lado paulista do confronto, e Nyeme, que defende o elenco mineiro.
➡️ Osasco reage e vence Minas de virada na semifinal da Superliga Feminina
Aos 37 anos, Camila Brait vive seus últimos dias como atleta profissional. A ex-jogadora da seleção brasileira vem se preparando para a aposentadoria oficial das quadras, que acontece ao fim da Superliga. O jogo 2 da semifinal será o último dela no Ginásio José Liberatti, lugar que foi sua 'segunda casa' nos últimos 18 anos.
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Osasco defende o título da Superliga
Atual campeã da Superliga pelo Osasco, Brait optou por se retirar do voleibol para dedicar mais tempo à família, especialmente aos dois filhos, Alice e Romeu. A líbero fez questão de reforçar em diversas oportunidades que está certa da decisão e vem comentando abertamente sobre o assunto desde o início da temporada.
— Era o único título que eu não tinha. Vou aposentar em abril, então tô muito feliz que agora eu conquistei. Era agora ou nunca. Tá decidido, essa é a raspa do tacho. Já tô jogando extra, era pra ter parado ano passado - revelou, após o título da Supercopa de 2025, em entrevista ao SporTV.
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