AO VIVO: Osasco e Minas duelam pela semifinal da Superliga Feminina

A sexta-feira, em São Paulo, é de clássico pela semifinal da Superliga Feminina. Após vencer o primeiro jogo da série melhor de três, o Osasco recebe o Minas. O Lance! acompanha ao vivo a partida.

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Times Placar 1º SET 2º SET 3º SET 4º SET 5º SET Osasco 0 24 4 Minas 1 26 2

2º set

Por 6/4, Osasco mantém a ponta na parcial.

Time da casa abre 3/0.

1º set: Minas 26/24

Na raça, Minas fecha o primeiro set. Time visitante vira para 24/23 e tem o set point. Depois de um rally eletrizante, Minas empata em 22/22. Osasco tem 20/17. Após um rally de 29 segundos, as donas da casa abrem 15/12, com um ponto de bloqueio simples. Empurrado pela torcida, o Osasco abre 14/11. Minas segue lutando e encosta no placar: 11/10 Atletas da casa viram para 10/8. Time visitante abre 6/3. Precisando da vitória para forçar o terceiro e decisivo jogo, o Minas abre 3/1. Antes de a bola subir, foi realizado um minuto de silêncio em homenagem a Oscar Schmidt, estrela do basquete mundial, que faleceu nesta sexta-feira. A torcida, que lota o ginásio, faz uma festa à parte. Equipes no aquecimento, partida vai começar em instantes. Hino Nacional é executado agora.

Pré-jogo

- Conquistamos uma importante vitória em Belo Horizonte, diante de um adversário de muita qualidade, mas agora é focar no desafio à nossa frente. Vamos jogar dentro da nossa casa com mais motivação ainda, trazendo as lições aprendidas, deixando qualquer empolgação de lado, porque a nossa missão é jogar o nosso melhor - disse Tifanny, após a vitória de segunda-feira sobre o Minas.

O clube que avançar decide a Superliga contra Sesc Flamengo ou Praia Clube, que também duelam logo mais.

A partida desta sexta-feira, em Osasco, no Ginásio José Liberatti, marca um novo capítulo do duelo entre as líberos e mamães Camila Brait, pelo lado paulista do confronto, e Nyeme, que defende o elenco mineiro.

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➡️ Osasco reage e vence Minas de virada na semifinal da Superliga Feminina

Aos 37 anos, Camila Brait vive seus últimos dias como atleta profissional. A ex-jogadora da seleção brasileira vem se preparando para a aposentadoria oficial das quadras, que acontece ao fim da Superliga. O jogo 2 da semifinal será o último dela no Ginásio José Liberatti, lugar que foi sua 'segunda casa' nos últimos 18 anos.

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Osasco defende o título da Superliga

Atual campeã da Superliga pelo Osasco, Brait optou por se retirar do voleibol para dedicar mais tempo à família, especialmente aos dois filhos, Alice e Romeu. A líbero fez questão de reforçar em diversas oportunidades que está certa da decisão e vem comentando abertamente sobre o assunto desde o início da temporada.

— Era o único título que eu não tinha. Vou aposentar em abril, então tô muito feliz que agora eu conquistei. Era agora ou nunca. Tá decidido, essa é a raspa do tacho. Já tô jogando extra, era pra ter parado ano passado - revelou, após o título da Supercopa de 2025, em entrevista ao SporTV.