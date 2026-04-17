Líberos e mães, Brait e Nyeme disputam vaga na final da Superliga em Osasco x Minas

Em vantagem na série melhor de três válida pela semifinal da Superliga Feminina 25/26, o Osasco recebe o Minas pelo jogo 2 nesta sexta-feira (17), às 18h30 (de Brasília), no Ginásio José Liberatti. A partida marca um novo capítulo do duelo entre as líberos e mamães Camila Brait, pelo lado paulista do confronto, e Nyeme, que defende a parte minastenista.

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Camila Brait: os últimos dias em ação

Camila Brait, do Osasco, em ação na semifinal da Superliga Feminina 25/26 (Foto: Hedgard Moraes/MTC)

Aos 37 anos, Camila Brait vive seus últimos dias como atleta profissional. A ex-jogadora da seleção brasileira vem se preparando para a aposentadoria oficial das quadras, que acontece ao fim da Superliga. O jogo 2 da semifinal será o último dela no Ginásio José Liberatti, lugar que foi sua 'segunda casa' nos últimos 18 anos.

Atual campeã da Superliga pelo Osasco, Brait optou por se retirar do voleibol para dedicar mais tempo à família, especialmente aos dois filhos, Alice e Romeu. A líbero fez questão de reforçar em diversas oportunidades que está certa da decisão e vem comentando abertamente sobre o assunto desde o início da temporada.

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— Era o único título que eu não tinha. Vou aposentar em abril, então tô muito feliz que agora eu conquistei. Era agora ou nunca. Tá decidido, essa é a raspa do tacho. Já tô jogando extra, era pra ter parado ano passado - revelou, após o título da Supercopa de 2025, em entrevista ao SporTV.

A 'última dança' não poderia ser diferente para a capitã do Osasco senão com atuações, conquistas e números individuais à altura da sua carreira. Nesta temporada, Brait já venceu a Supercopa, a Copa Brasil e também foi eleita a MVP da competição, além de ter ficado em terceiro lugar no Mundial de Clubes. A líbero da equipe paulista tem a quarta melhor recepção da Superliga, com 67,2% de aproveitamento.

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Nyeme: o retorno pós-gestação

Nyeme, líbero do Minas, em ação na semifinal da Superliga Feminina 25/26 (Foto: Hedgard Moraes/MTC)

Titular na campanha do bronze com a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, Nyeme anunciou após a competição que faria uma pausa na carreira para se dedicar à gravidez e à maternidade. A mãe da pequena Antonella retornou ao vôlei e ao Minas nesta temporada, em grande estilo.

A líbero de 27 anos é dona do melhor passe da Superliga, com incríveis 76,4% de efetividade no fundamento, e peça indispensável no sistema tático minastenista. A 'doutora', como é chamada pelos torcedores, ainda contribui com levantamentos de toque, proporcionando mais velocidade nos side-outs e contra-ataques.

Em 2025/26, o Minas de Nyeme foi campeão mineiro e vice da Copa Brasil. Agora, o clube da Rua da Bahia busca reverter a série da semifinal da Superliga vencendo o segundo jogo para forçar o terceiro e decisivo em casa, na Arena UniBH.

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Minas 1 x 3 Osasco - Jogo 1

Minas x Osasco pela semifinal da Superliga Feminina 25/26 (Foto: Hedgard Moraes/MTC)

Na última segunda-feira (13), o Osasco venceu o Minas por 3 sets a 1, de virada, na abertura da série melhor de três válida pela semifinal da Superliga Feminina 25/26. A partida disputada na Arena UniBH terminou com as parciais 26/28, 25/22, 25/18 e 28/26. Eleita melhor atleta em quadra, a ponteira Caitie Baird foi o principal destaque do jogo junto com a oposta argentina Bianca Cugno. Elas fizeram 21 e 22 pontos para a equipe paulista, respectivamente. Pelo lado minastenista, a americana Hilary Johnson foi a maior pontuadora, também com 22 acertos.

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