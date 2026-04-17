Minas dá o troco, vence Osasco, e força terceiro jogo na semifinal da Superliga

Na noite desta sexta-feira (17), o Minas foi um visitante "indigesto" e venceu o Osasco por 3 sets a 0 no Ginásio José Liberatti. O resultado empata a série semifinal da Superliga Feminina e força o terceiro jogo.

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Liderado por Júlia Kudiess, que foi eleita a melhor jogadora da partida, o Minas demonstrou bastante volume de jogo e melhor aproveitamentos dos contra ataques. Curiosamente, nesse duelo os visitantes levaram a melhor, já que o Osasco venceu o primeiro jogo, também em sets diretos, na casa do Minas.

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A partida teve um sabor mais amargo para Camila Brait, que disputou sua última partida oficial no ginásio do Osasco, onde atuou nos últimos 18 anos. Apesar de restar pelo menos mais um jogo na Superliga, a líbero não voltará a atuar no José Liberatti nesta temporada. Caso o Osasco avance à decisão, jogará no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

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Como foi o jogo pela semifinal da Superliga

1 set

Dentro de quadra, o clima não era de festa, mas de disputa intensa, digna de um dos maiores clássicos do vôlei brasileiro. Precisando da vitória para forçar o terceiro jogo, o Minas entrou incisivo e começou liderando a parcial, colocando 6 a 3 no placar, com Pri Daroit.

Aos poucos, o time da casa foi diminuindo a diferença, e a virada veio após boa passagem da levantadora Jenna Grey pelo saque. Bianca Cugno, principal referência do ataque na temporada, passou a pontuar mais, e o Osasco chegou a abrir 14 a 11.

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➡️ Osasco reage e vence Minas de virada na semifinal da Superliga Feminina

Porém, o Minas voltou a crescer na reta final do set, com brilho de Julia Kudiess, que chamava as companheiras em quadra. O time mineiro buscou a virada e venceu a parcial por 26 a 24.

2 set

O jogo seguiu quente no segundo set, mas desta vez foi o Osasco quem saiu na frente, abrindo 3 a 0 com Maiara Basso e Valquíria. Porém, a equipe cedeu pontos importantes em erros de ataque e viu o Minas passar à frente em bloqueio de Thaisa, que colocou 11 a 10 no placar.

Mais eficiente no ataque, o Minas abriu quatro pontos de vantagem, fazendo o técnico Luizomar de Moura pedir tempo. A parada não mudou o cenário da partida, que tinha o Minas com muito volume de jogo e uma cobertura sólida nos rallys.

As visitantes foram embaladas pelo ritmo de Julia Kudiess e Maria Khaletskaya, que conduziram o time a vencer o segundo set por 24 a 19.

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3 set

O Minas não tirou o pé do acelerador no terceiro set. A ponteira Hilary Johnson fez um estrago no saque e a equipe abriu 5 a 0. Porém, a entrada de Tifanny inflamou o time de Osasco, que foi diminuindo a desvantagem, mas ainda pecava na conclusão do ataque.

A diferença caiu para dois pontos, mas o bloqueio do Minas seguia afiado, com Julia Kudiess e companhia administrando a liderança no placar. Thaisa, acionada em bola rápida pelo meio, colocou o Minas a apenas dois pontos da vitória. O triunfo foi confirmado por 25 a 20.