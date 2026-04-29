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Com Darlan, Bernardinho convoca novos nomes para Seleção Brasileira

Técnico escolheu três nomes já consolidados e dois novatos

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 29/04/2026
16:53
Darlan em jogo contra o Irã na VNL (Foto: VNL)
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Nesta quinta-feira (29), a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) anunciou cinco novos nomes da convocação do técnico Bernardinho para a Liga das Nações (VNL). Entre eles, estão os consolidados Darlan, Lukas Bergmann e Maique, além de dois jogadores que terão a primeira oportunidade na Seleção.

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O levantador Gabriel Bieler, do Suzano, e o oposto Bryan, do Guarulhos, são os novatos da lista. Ambos foram peças chave de suas equipes na classificação para os playoffs. Bryan, inclusive, desponta como o maior pontuador da competição, com 502 pontos, mesmo tendo sido eliminado nas quartas de final.

Além deles, Bernardinho chamou três nomes "cativos" da Seleção Brasileira. O oposto Darlan e o líbero Lukas Bergmann foram convocados após a primeira experiência de ambos no voleibol italiano, pelo Verona e pelo Piacenza, respectivamente. O outro jogador é Maique, líbero que brilhou pelo Minas e, atualmente, defende o Guarulhos.

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Lukas Bergmann foi convocado pela primeira vez em 2023 (Foto: Pedro Teixeira)
Lukas Bergmann foi convocado pela primeira vez em 2023 (Foto: Pedro Teixeira)

Os atletas se juntam a outros seis nomes convocados por Bernardinho na última sexta-feira (24). Confira a lista já anunciada:

LEVANTADOR

  • Gabriel Bieler - Suzano

OPOSTOS

  • Bryan - Guarulhos
  • Darlan - Verona (ITA)

PONTEIROS

  • Honorato - Suwalki (POL)
  • Lukas Bergmann - Piacenza (ITA)
  • Maicon - Gebze (TUR)

CENTRAIS

  • Barreto - Sesi Bauru
  • Guilherme Voss - Tours (FRA)
  • Thiery - Sesi Bauru

LÍBEROS

  • Maique - Guarulhos
  • Pureza - Sesi Bauru

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Seleção de Bernardinho se prepara para a VNL; veja calendário

O Brasil disputará a primeira semana da VNL em casa, em Brasília, entre os dias 10 e 15 de junho. Já de 24 a 28 do mesmo mês, a seleção brasileira vai a Liubliana, capital da Eslovênia, para a segunda semana da competição. A fase classificatória acontece em Chicago, nos EUA, de 15 a 19 de julho, enquanto a cidade chinesa de Ningbo recebe a fase final, de 29 de julho e 2 de agosto.

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Jogos do Brasil na primeira semana da VNL Mascuina (em Brasília)

10/06: Brasil x Irã - 20h
11/06: Brasil x Bélgica - 20h
13/06: Brasil x Sérvia - 11h
14/06: Brasil x Argentina - 18h

*HORÁRIOS DE BRASÍLIA

Em 2025, a seleção brasileira - campeã em 2021 - ficou em terceiro lugar na VNL, graças à vitória sobre a Eslovênia na disputa pelo bronze. Já o título ficou com a Polônia, que venceu a decisão diante da Itália.

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