Com Darlan, Bernardinho convoca novos nomes para Seleção Brasileira

Nesta quinta-feira (29), a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) anunciou cinco novos nomes da convocação do técnico Bernardinho para a Liga das Nações (VNL). Entre eles, estão os consolidados Darlan, Lukas Bergmann e Maique, além de dois jogadores que terão a primeira oportunidade na Seleção.

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O levantador Gabriel Bieler, do Suzano, e o oposto Bryan, do Guarulhos, são os novatos da lista. Ambos foram peças chave de suas equipes na classificação para os playoffs. Bryan, inclusive, desponta como o maior pontuador da competição, com 502 pontos, mesmo tendo sido eliminado nas quartas de final.

Além deles, Bernardinho chamou três nomes "cativos" da Seleção Brasileira. O oposto Darlan e o líbero Lukas Bergmann foram convocados após a primeira experiência de ambos no voleibol italiano, pelo Verona e pelo Piacenza, respectivamente. O outro jogador é Maique, líbero que brilhou pelo Minas e, atualmente, defende o Guarulhos.

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Lukas Bergmann foi convocado pela primeira vez em 2023 (Foto: Pedro Teixeira)

Os atletas se juntam a outros seis nomes convocados por Bernardinho na última sexta-feira (24). Confira a lista já anunciada:

LEVANTADOR

Gabriel Bieler - Suzano

OPOSTOS

Bryan - Guarulhos

Darlan - Verona (ITA)

PONTEIROS

Honorato - Suwalki (POL)

Lukas Bergmann - Piacenza (ITA)

Maicon - Gebze (TUR)

CENTRAIS

Barreto - Sesi Bauru

Guilherme Voss - Tours (FRA)

Thiery - Sesi Bauru

LÍBEROS

Maique - Guarulhos

Pureza - Sesi Bauru

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Seleção de Bernardinho se prepara para a VNL; veja calendário

O Brasil disputará a primeira semana da VNL em casa, em Brasília, entre os dias 10 e 15 de junho. Já de 24 a 28 do mesmo mês, a seleção brasileira vai a Liubliana, capital da Eslovênia, para a segunda semana da competição. A fase classificatória acontece em Chicago, nos EUA, de 15 a 19 de julho, enquanto a cidade chinesa de Ningbo recebe a fase final, de 29 de julho e 2 de agosto.

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Jogos do Brasil na primeira semana da VNL Mascuina (em Brasília)

10/06: Brasil x Irã - 20h

11/06: Brasil x Bélgica - 20h

13/06: Brasil x Sérvia - 11h

14/06: Brasil x Argentina - 18h

*HORÁRIOS DE BRASÍLIA

Em 2025, a seleção brasileira - campeã em 2021 - ficou em terceiro lugar na VNL, graças à vitória sobre a Eslovênia na disputa pelo bronze. Já o título ficou com a Polônia, que venceu a decisão diante da Itália.