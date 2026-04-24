Bernardinho anuncia primeiros convocados para a VNL

Nesta sexta-feira, o técnico Bernardinho divulgou a lista dos primeiros convocados para a Liga das Nações, que começa para a seleção brasileira masculina de vôlei no dia 10 de junho, às 20h, no duelo contra o Irã, em Brasília, no ginásio Nilson Nelson.

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De 24 a 28 de junho, a seleção brasileira vai a Liubliana, capital da Eslovênia, para a segunda semana da VNL. Já a fase classificatória acontece em Chicago, nos EUA, de 15 a 19 de julho, enquanto a cidade chinesa de Ningbo recebe a fase final, de 29 de julho e 2 de agosto.

Jogos do Brasil na primeira semana da VNL Mascuina (em Brasília)

10/06: Brasil x Irã - 20h

11/06: Brasil x Bélgica - 20h

13/06: Brasil x Sérvia - 11h

14/06: Brasil x Argentina - 18h

Em 2025, a seleção brasileira - campeã em 2021 - ficou em terceiro lugar na VNL, graças à vitória sobre a Eslovênia na disputa pelo bronze. Já o título ficou com a Polônia, que venceu a decisão diatne da Itália.

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Os convocados por Bernardinho:

Honorato (ponteiro)

Thiery (central)

Maicon (ponteiro)

Barreto (central)

Pureza (líbero)

Guilherme Voss (central)