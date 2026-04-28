Bruninho expõe drama solitário antes de semifinal da Superliga: 'Tonto'

A noite desta segunda-feira (27) terminou positiva para o Campinas, que venceu o Praia Clube por 3 sets a 0 no jogo 2 das semifinais e cravou sua vaga na decisão da Superliga Masculina. No entanto, tudo poderia ter sido diferente para Bruninho, eleito o melhor do jogo. Horas antes da partida, o levantador campeão olímpico viveu um drama que poderia tê-lo tirado do confronto.

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Ao final do duelo, em entrevista ao Sportv, o jogador revelou que bateu a cabeça em um poste durante o treino e, tonto, foi ao hospital às pressas para realizar uma tomografia. Mesmo durante o susto, Bruninho preferiu não contar isso para ninguém.

— Eu não queria preocupar minha namorada, minha família nem ninguém. Mas ficou tudo certo, são coisas que acontecem no esporte. O mais importante era estar 100% para a partida e deu tudo certo.

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Bruninho fez o exame e, com a confirmação de que estava bem, disputou a semifinal normalmente. Não apenas isso, foi fundamental para a classificação do Campinas e levou o Trófeu VivaVôlei de melhor jogador do confronto, disputado no Ginásio UTC, em Uberlândia (MG).

Campinas é finalista da Superliga Masculina 25/26 (Foto: Reprodução/ Instagram)

O momento invicto do Campinas

A equipe paulista chega à decisão da Superliga com uma sequência de 13 jogos sem perder. Nesta temporada, o Campinas já conquistou o Campeonato Paulista, a Copa Brasil e o Sul-Americano. Agora, a equipe espera o jogo 3 da série entre Cruzeiro e Minas para conhecer seu adversário na final da competição mais importante do calendário nacional.

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