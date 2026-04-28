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Camila Brait fará jogo de despedida 'cheio de estrelas' onde começou no vôlei

Evento será realizado na cidade de Sacramento, em Minas Gerais

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 28/04/2026
18:55
Camila Brait é ovacionada ao entrar em quadra para seu 800º jogo pelo Osasco (Foto: Carolina Oliveira/Osasco)
imagem cameraCamila Brait fará jogo de despedida na cidade de Sacramento, em Minas Gerais (Foto: Carolina Oliveira/Osasco)
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A vitoriosa carreira de Camila Brait no vôlei profissional chegou ao fim na última sexta-feira (24), quando o Osasco foi eliminado da Superliga Feminina pelo Minas. Para encerrar o ciclo, a líbero campeã mundial anunciou nesta terça (28) que a história terá uma despedida digna e "cheia de estrelas" na cidade de Sacramento (MG), onde deus seus primeiros passos no esporte.

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Na publicação, Brait aparece ao lado de Luizomar de Moura, técnico do Osasco, e de pessoas próximas, em uma "reunião de planejamento". A foto foi acompanhada da legenda que revela a realização do evento com grandes nomes do esporte, ainda com detalhes a serem anunciados.

Ela começou no vôlei em Sacramento (MG), onde será realizada a partida, apesar de ter nascido em Floral, também no triângulo mineiro. A líbero se aventurou pela primeira vez no esporte no projeto "Meninas de ouro", ao qual, inclusive, Brait faz referência no post e afirma: "Tô chegando".

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As conquistas de Camila Brait

Durante a carreira, Brait defendeu o Osasco desde a temporada 2008/09 até a atual e acumulou inúmeros títulos coletivos, inclusive o do Mundial de 2012, e premiações individuais. Pela Seleção Brasileira, viveu seu momento de glória com a conquista da medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Logo depois, em 2021, se aposentou da amarelinha. 

Camila Brait foi medalha de prata em Tóquio 2020 (Foto: Reprodução/ Instagram)
Camila Brait foi medalha de prata em Tóquio 2020 (Foto: Reprodução/ Instagram)

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