Camila Brait fará jogo de despedida 'cheio de estrelas' onde começou no vôlei
Evento será realizado na cidade de Sacramento, em Minas Gerais
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A vitoriosa carreira de Camila Brait no vôlei profissional chegou ao fim na última sexta-feira (24), quando o Osasco foi eliminado da Superliga Feminina pelo Minas. Para encerrar o ciclo, a líbero campeã mundial anunciou nesta terça (28) que a história terá uma despedida digna e "cheia de estrelas" na cidade de Sacramento (MG), onde deus seus primeiros passos no esporte.
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Na publicação, Brait aparece ao lado de Luizomar de Moura, técnico do Osasco, e de pessoas próximas, em uma "reunião de planejamento". A foto foi acompanhada da legenda que revela a realização do evento com grandes nomes do esporte, ainda com detalhes a serem anunciados.
Ela começou no vôlei em Sacramento (MG), onde será realizada a partida, apesar de ter nascido em Floral, também no triângulo mineiro. A líbero se aventurou pela primeira vez no esporte no projeto "Meninas de ouro", ao qual, inclusive, Brait faz referência no post e afirma: "Tô chegando".
As conquistas de Camila Brait
Durante a carreira, Brait defendeu o Osasco desde a temporada 2008/09 até a atual e acumulou inúmeros títulos coletivos, inclusive o do Mundial de 2012, e premiações individuais. Pela Seleção Brasileira, viveu seu momento de glória com a conquista da medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Logo depois, em 2021, se aposentou da amarelinha.
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