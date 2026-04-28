Fora da Superliga, jogadora do Osasco registra BO após ataques virtuais

O Osasco foi eliminado da Superliga Feminina na última sexta-feira (24), quando perdeu o jogo 3 da série de semifinais para o Minas. Fora das quadras, Valquíria recebeu ataques virtuais de ódio e tomou medidas legais contra o autor das mensagens, que continham termos como "nojenta", "nunca vai ser boa" e "lixo humano".

continua após a publicidade

➡️ No tie-break, Minas bate Cruzeiro e força o jogo 3 na semifinal da Superliga

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A jogadora utilizou as redes para expor as mensagens, afirmando que decidiu mostrar algumas delas para exemplificar o que os atletas costumam passar ao longo da temporada. Por fim, ela revelou que abriu um Boletim de Ocorrência na Delegacia Digital da Polícia Civil do Estado de São Paulo para formalizar a denúncia, e fez um alerta:

— A gente sabe que isso acontece muito. Não temos que repetir o comportamento "dessa gente". Temos que ser inteligentes, e não usar a violência e a disseminação de ódio. Não vale a pena, de verdade.

continua após a publicidade

🤑🏐 Aposte em quem será o campeão da Superliga Feminina

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

A carreira de Valquíria

Valquíria Dullius, aos 31 anos, defende o Osasco pelo segundo ano consecutivo. Antes disso, atuou pelo Sesc RJ Flamengo por três temporadas. Ela foi revelada no Segipa, de Porto Alegre (RS) e, durante a carreira, jogou também pelo Minas e Sesi Bauru.

continua após a publicidade

Valquíria, à esquerda, em ação pelo Sesc RJ Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/CRF)

➡️ 'Filho do vôlei' estreia e emociona os medalhistas olímpicos Jaqueline e Murilo

➡️ Campinas domina Praia Clube e vai à terceira final seguida de Superliga

➡️ Veja os lances da classificação do Campinas para a final da Superliga Masculina