Aposentadoria de uma lenda: os grandes momentos de Camila Brait

Camila Brait entrou em uma quadra de vôlei como jogadora profissional pela última vez nesta sexta-feira (24), aos 37 anos. A líbero, com passagens marcantes pela Seleção e com grandes momentos e pelo Osasco, se aposenta após a derrota da clube paulista para o Minas nas semifinais da Superliga Feminina, por 3 sets a 2. A série entre as equipes terminou em 2 a 1 para o time mineiro.

continua após a publicidade

A líbero não fez o último jogo em São Paulo, perto de sua torcida. Mas não faltou carinho. Ao fim da partida, a torcida do Minas fez uma grande homenagem, que a emocionou. De pé, torcedores que foram adversários por anos reconheceram o valor da vice-campeã olímpica.

➡️Técnico do Praia Clube exalta evolução de time 'desacreditado' na Superliga

➡️Adenízia supera drama familiar e lidera o Praia Clube rumo à final da Superliga

➡️Do quase alívio ao choro: a queda do Sesc Flamengo na Superliga Feminina

continua após a publicidade

Durante a carreira, Brait defendeu o Osasco desde a temporada 2008/09 até a atual e acumulou inúmeros títulos coletivos, inclusive o do Mundial de 2012, e premiações individuais. Pela Seleção Brasileira, viveu seu momento de glória com a conquista da medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Logo depois, em 2021, se aposentou da amarelinha. Relembre com o Lance! os grandes momentos da carreira da líbero.

A lista de títulos da Superliga

Ao todo, Brait venceu a Superliga Feminina em três oportunidades - 2009/10, 2011/12 e 2024/25. E, no primeiro título, seu desempenho na final ficou marcado por uma sequência de defesas essencial para levantar o astral do Osasco no tie-break. Contra o então Rio de Janeiro, Brait salvou duas bolas na diagonal, e o ponto terminou para a equipe paulista. O suspiro ajudou o Osasco a vencer o set decisivo por 15 a 12 e se consagrar campeão por 3 sets a 2.

continua após a publicidade

Camila Brait chegou ao Osasco na temporada 2008/09 (Foto: João Pires/FotoJump/Divulgação)

🤑🏐 Aposte na vitória do seu time favorito na Superliga

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Camila Brait - a melhor líbero do Mundial de Clubes 2012

Brait chegou ao Osasco em 2008, e, em 2012, viveu o seu maior título no time. Naquele ano, os passes e as defesas da líbero foram essenciais para levar a equipe ao título do Mundial de Clubes. A atuação dela foi coroada também com o prêmio de melhor líbero da competição.

Osasco foi campeão do Mundial de Clubes de vôlei 2012 (Foto: Reprodução)

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A conquista da medalha olímpica

Entre idas e vindas na Seleção Brasileira, o auge de Brait com a amarelinha veio em 2021, quando conquistou a medalha de prata nos Jogos de Tóquio 2020. A líbero, que estreou pela seleção em 2010, teve onze anos de convocações.