Campinas x Praia: no ataque, centrais buscam desequilibrar semi da Superliga

Campinas e Praia Clube decidem a partir desta quarta-feira (22), em série melhor de três, uma das vagas na final da Superliga Masculina 2025/26. Judson e Isac, centrais da seleção brasileira, chegam para o primeiro jogo da semifinal entre os melhores atacantes em eficiência da competição e surgem como alternativas confiáveis no esquema ofensivo das equipes paulista e mineira, respectivamente.

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Isac e a experiência definidora do Praia Clube

Isac, do Praia Clube, em ação nas quartas de final da Superliga Masculina 25/26 (Foto: Bruno Cunha)

Na busca pela sua primeira final de Superliga, o Praia Clube conta com a liderança e a experiência de Isac Santos, hexacampeão do torneio pelo Sada Cruzeiro e com duas participações em Olimpíadas no currículo (Tóquio 2020 e Paris 2024). O central de 35 anos foi um dos reforços da equipe de Uberlândia para esta temporada e vem contribuindo principalmente no ataque, liderando a estatística de eficiência no fundamento com 57,7%.

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Em quadra, Isac não recebe tantas bolas do levantador Rhendrick se comparado aos jogadores de extremidade, como o oposto Franco e os ponteiros Lucas Lóh e Paulo Vinicios. O veterano costuma ser a principal opção quando o objetivo é oxigenar e acelerar o jogo praiano, atacando bolas de meio e de tempo.

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Na terceira partida das quartas de final entre Praia Clube e Guarulhos, Isac teve 100% de aproveitamento nos ataques, fazendo sete pontos em três sets.

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Judson desponta em ano implacável do Campinas

Judson, do Campinas, em ação nas quartas de final da Superliga Masculina 25/26 (Foto: Pedro Teixeira/Vôlei Renata)

Campeão paulista, sul-americano e da Copa Brasil de forma inédita, o Campinas busca o título da Superliga para coroar uma temporada que já é inesquecível. Um dos pilares do time do interior paulista é Judson Nunes, quarto atacante mais eficiente do torneio com 50,2%.

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Aos 27 anos e na terceira temporada pelo Campinas - segunda desde o retorno após passagem pelo Suzano -, o central se consolidou como um dos principais nomes da posição no país. Ele é o 19º maior pontuador da Superliga com 248 pontos, segundo em bloqueios com 63 acertos e sétimo em saques com 21 aces.

Judson aparece atrás apenas de Adriano (376) e Bruno Lima (264) entre os maiores pontuadores do Campinas na competição. A diferença de menos de 20 pontos para o oposto argentino mostra a importância do central sul-mato-grossense para o sistema ofensivo campineiro, articulado pelo levantador Bruninho.

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