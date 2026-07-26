Kudiess, Tainara, Gabi e Nyeme ficam sem medalha da VNL Regulamento prevê medalhas apenas para as 14 atletas relacionadas na final

Vice-campeão da Liga das Nações Feminina (VNL) após perder para a Turquia por 3 sets a 1, neste domingo (26), o Brasil vai ter quatro atletas da campanha sem a medalha oficial da competição. Júlia Kudiess, Tainara, Nyeme e Gabi Guimarães ficaram fora da decisão após deixarem a delegação em diferentes momentos do torneio e, por isso, não tiveram direito à premiação distribuída pela Volleyball World.

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Como funciona a distribuição de medalhas na VNL

De acordo com o regulamento da VNL, cada seleção medalhista recebe 20 medalhas: 14 destinadas às jogadoras relacionadas para a decisão e outras seis para integrantes da comissão técnica e da delegação. Atletas que participaram da campanha, mas não estão entre as relacionadas para a final, ficam fora da distribuição oficial.

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O regulamento, porém, abre uma exceção. As federações nacionais podem solicitar medalhas adicionais para atletas e membros da delegação que contribuíram para a campanha da equipe. Nesse caso, a produção e a aquisição das medalhas ficam sob responsabilidade financeira da própria entidade.

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As baixas da Seleção Brasileira

Júlia Kudiess precisou deixar a competição após romper o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo durante a partida contra os Estados Unidos, ainda na fase classificatória. Tainara também foi cortada antes da fase final por causa de uma lesão no tendão do quadríceps sofrida em um treinamento.

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Já Gabi foi preservada da fase decisiva por questões físicas, visando a sequência da temporada e o Campeonato Sul-Americano, em setembro. Enquanto isso, Nyeme disputou apenas a etapa de Brasília da VNL, poucos meses após se tornar mãe, e não viajou com a delegação nas fases seguintes.

Brasil homenageia Julia Kudiess após vencer a Itãlia na VNL (Foto: Volleyball World)

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