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Fortes ventos no Rio danificam arena de vôlei de praia em Copacabana

Jogos do Circuito Mundial foram adiados para esta quinta-feira (30) por questões de segurança

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
29/07/2026 20:26
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Torre de transmissão caída na areia da Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, durante a etapa Elite do Circuito Mundial de vôlei de praia
Torre de transmissão caiu na arena montada em Copacabana para o Circuito Mundial (Foto: Reprodução/VBTV)

Fortes rajadas de vento registradas no Rio de Janeiro, na tarde desta quarta-feira (29), impactaram a realização da etapa Elite do Circuito Mundial de vôlei de praia. Todas as partidas restantes do dia foram adiadas para esta quinta (30) após parte da estrutura da arena montada na Praia de Copacabana, na Zona Sul da cidade, ser danificada.

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Três partidas aconteciam simultaneamente nas quadras central, 2 e 3 quando houve a interrupção do torneio. A programação atualizada da etapa não foi divulgada até o momento da publicação desta reportagem.

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Uma torre de transmissão posicionada ao fundo da quadra 3 caiu durante o duelo entre as duplas americanas Alexis Durish/Audrey Koenig e Corinne Quiggle/Chloe Loreen, pela chave principal. Pessoas que estavam atrás da estrutura conseguiram escapar e não foram atingidas. Já as atletas se assustaram com a situação e pararam o jogo momentaneamente, conforme mostram as imagens abaixo:

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O jogo continuou e foi finalizado com vitória de Durish e Koenig por 2 sets a 0.

Em nota, a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), responsável pela organização do evento ao lado da Federação Internacional de Voleibol (FIVB) e da Volleyball World, informou que os impactos estão sendo avaliados em conjunto com autoridades competentes. A competição será retomada quando houver condições seguras para atletas, espectadores e equipes de trabalho.

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Estrutura danificada na arena montada na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, para a etapa Elite do Circuito Mundial de vôlei de praia
Apesar do caos na arena de Copacabana, não houve feridos (Foto: Reprodução)

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Ventos deixam ao menos dois mortos e causam transtornos no Rio

Pelo menos duas pessoas morreram no Rio de Janeiro em decorrência dos fortes ventos que atingiram a cidade nesta quarta-feira. Ambas as mortes ocorreram no bairro de Santa Teresa, na Zona Sul da capital fluminense, onde houve a queda de um muro.

As extremidades climáticas provocaram diversos transtornos pela cidade. O estádio de São Januário, que recebe o confronto entre Vasco e Independiente Medellín pela Copa Sul-Americana, chegou a ficar sem energia elétrica, mas o serviço foi restabelecido antes da bola rolar.

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Por outro lado, o cenário no entorno do estádio ainda inspira atenção. Ruas próximas a São Januário permanecem sem iluminação devido ao apagão provocado pelas rajadas de vento, que ultrapassaram os 100 km/h em diferentes pontos.

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