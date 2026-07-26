Vargas ganha MVP e completa seleção da VNL 2026 ao lado de Julia Kudiess Oposta brilhou na final contra o Brasil e conquistou o prêmio de melhor jogadora pela segunda vez

A seleção das melhores jogadoras da Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL) 2026 foi completada neste domingo (26) com a divulgação do prêmio de MVP. A turca Melissa Vargas, destaque da final contra o Brasil, foi escolhida a melhor atleta da competição.

As demais premiadas já haviam sido anunciadas após a fase de classificação, incluindo a central brasileira Julia Kudiess, eleita a melhor bloqueadora da VNL.

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Vargas teve uma atuação decisiva na conquista do título da Turquia. Na final contra o Brasil, a oposta marcou 33 pontos na vitória por 3 sets a 1, com 27 pontos de ataque, três de saque e três de bloqueio. Foi o segundo prêmio de MVP da carreira da jogadora na competição.

A atleta nascida em Cuba já havia sido eleita a melhor jogadora da VNL em 2023, ano do primeiro título turco na história do torneio. Com a nova conquista, Vargas entrou para um grupo seleto ao lado da americana Bartsch-Hackley (2018 e 2021) e da italiana Paola Egonu (2022 e 2024), únicas outras jogadoras com dois prêmios de MVP na competição.

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Julia Kudiess lidera bloqueios da VNL

Mesmo sem participar da fase final após sofrer uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo, Julia Kudiess terminou a competição como a principal bloqueadora.

A central brasileira, de 23 anos, somou 42 pontos de bloqueio durante a VNL 2026 e garantiu presença na seleção das melhores do campeonato. Antes da lesão, sofrida na partida contra os Estados Unidos, a jogadora liderava o ranking do fundamento.

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Julia Kudiess na VNL pela Seleção Brasileira (Foto: Reprodução/ Instagram)

Confira a seleção da Liga das Nações 2026

Maior pontuadora: Kiera Van Ryk (oposta do Canadá), com 271 pontos

Kiera Van Ryk (oposta do Canadá), com 271 pontos Melhor atacante: Kiera Van Ryk (oposta do Canadá), com 226 pontos nesse fundamento

Kiera Van Ryk (oposta do Canadá), com 226 pontos nesse fundamento Melhor bloqueadora: Julia Kudiess (central do Brasil), com 42 pontos nesse fundamento

Julia Kudiess (central do Brasil), com 42 pontos nesse fundamento Melhor sacadora: Ekaterina Antropova (ponteira/oposta da Itália), com 33 aces

Ekaterina Antropova (ponteira/oposta da Itália), com 33 aces Melhor levantadora: Daria Sharhorodska (levantadora da Ucrânia), com 410 levantamentos bem-sucedidos

Daria Sharhorodska (levantadora da Ucrânia), com 410 levantamentos bem-sucedidos Melhor defensora: Juliete Gelin (líbero da França), com 203 defesas

Juliete Gelin (líbero da França), com 203 defesas Melhor recepção: Bojana Gočanin (líbero da Sérvia), com 115 recepções certas

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