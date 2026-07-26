Brasil coloca quatro jogadoras entre os destaques estatísticos da VNL
Ana Cristina, Julia Bergmann, Julia Kudiess e Diana figuraram entre as líderes dos principais fundamentos da competição
Vice-campeã da Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL), após a derrota para a Turquia na decisão, a seleção brasileira também encerrou a competição com forte presença nos principais rankings individuais do torneio. Ana Cristina, Julia Bergmann, Julia Kudiess e Diana figuraram entre as melhores em fundamentos como pontuação, ataque, bloqueio, saque e recepção, refletindo a regularidade da equipe ao longo da campanha.
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️ Veja os lances de Brasil x Turquia pela final da Liga das Nações de vôlei feminino
Ana Cristina liderou o Brasil ofensivamente
Principal referência ofensiva do Brasil na VNL, Ana Cristina terminou a competição como a quinta maior pontuadora, com 256 pontos. A ponteira também ocupou a quinta colocação entre as melhores atacantes do torneio e encerrou a campanha como a quarta melhor sacadora, confirmando seu protagonismo em diferentes fundamentos.
Julia Bergmann combinou ataque e passe
Julia Bergmann também foi uma das protagonistas da campanha brasileira. A ponteira encerrou a Liga das Nações como a sétima maior pontuadora, com 235 pontos, e mostrou equilíbrio entre ataque e recepção. Além do desempenho ofensivo, terminou como a quarta melhor passadora da competição e ainda dividiu a sétima posição no ranking de saque ao lado da central Diana.
Julia Kudiess dominou o bloqueio na VNL
Mesmo sem disputar a fase final após romper o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo, Julia Kudiess manteve a liderança do ranking de bloqueios da VNL. A central de 23 anos somou 42 pontos no fundamento durante a fase classificatória e terminou o torneio como a melhor bloqueadora, desempenho que também lhe garantiu uma vaga na seleção do campeonato.
➡️Vargas ganha MVP e completa seleção da VNL 2026 ao lado de Julia Kudiess
Diana reforça força das centrais
Companheira de Julia Kudiess no meio de rede, Diana também encerrou a VNL entre as principais bloqueadoras. A central brasileira ficou na quarta colocação do ranking do fundamento, consolidando o Brasil como a única seleção com duas atletas entre as quatro melhores bloqueadoras da competição. Diana ainda dividiu a sétima posição entre as melhores sacadoras com Julia Bergmann.
🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Vôlei
Quem fez mais falta para o Brasil na final da VNL? Dê sua opinião!Há 6 minutos
Vôlei
Vargas ganha MVP e completa seleção da VNL 2026 ao lado de Julia KudiessHá 1 hora
Vôlei
Brasil leva 'bolada' milionária pelo vice da Liga das Nações; veja valoresHá 1 hora
Vôlei
Vice de novo! Brasil amarga derrotas em finais e segue sem título da VNLHá 1 hora
Vôlei
Brasil perde para a Turquia e fica no quase pela quinta vez na VNLHá 2 horas
Vôlei
VNL 2026: saiba como votar na escolha da MVP da competiçãoHá 3 horas
Mais LANCE!