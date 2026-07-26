Brasil coloca quatro jogadoras entre os destaques estatísticos da VNL Ana Cristina, Julia Bergmann, Julia Kudiess e Diana figuraram entre as líderes dos principais fundamentos da competição

Vice-campeã da Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL), após a derrota para a Turquia na decisão, a seleção brasileira também encerrou a competição com forte presença nos principais rankings individuais do torneio. Ana Cristina, Julia Bergmann, Julia Kudiess e Diana figuraram entre as melhores em fundamentos como pontuação, ataque, bloqueio, saque e recepção, refletindo a regularidade da equipe ao longo da campanha.

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Ana Cristina liderou o Brasil ofensivamente

Principal referência ofensiva do Brasil na VNL, Ana Cristina terminou a competição como a quinta maior pontuadora, com 256 pontos. A ponteira também ocupou a quinta colocação entre as melhores atacantes do torneio e encerrou a campanha como a quarta melhor sacadora, confirmando seu protagonismo em diferentes fundamentos.

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Julia Bergmann combinou ataque e passe

Julia Bergmann também foi uma das protagonistas da campanha brasileira. A ponteira encerrou a Liga das Nações como a sétima maior pontuadora, com 235 pontos, e mostrou equilíbrio entre ataque e recepção. Além do desempenho ofensivo, terminou como a quarta melhor passadora da competição e ainda dividiu a sétima posição no ranking de saque ao lado da central Diana.

Julia Bergmann comemorando ponto do Brasil contra Estados Unidos na VNL (Foto: Mauricio Val/FV Imagem/CBV)

Julia Kudiess dominou o bloqueio na VNL

Mesmo sem disputar a fase final após romper o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo, Julia Kudiess manteve a liderança do ranking de bloqueios da VNL. A central de 23 anos somou 42 pontos no fundamento durante a fase classificatória e terminou o torneio como a melhor bloqueadora, desempenho que também lhe garantiu uma vaga na seleção do campeonato.

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Diana reforça força das centrais

Companheira de Julia Kudiess no meio de rede, Diana também encerrou a VNL entre as principais bloqueadoras. A central brasileira ficou na quarta colocação do ranking do fundamento, consolidando o Brasil como a única seleção com duas atletas entre as quatro melhores bloqueadoras da competição. Diana ainda dividiu a sétima posição entre as melhores sacadoras com Julia Bergmann.

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