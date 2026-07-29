Final da VNL Feminina registra a maior audiência do Sportv2 em 2026
Brasil perdeu para a Túrquia no último domingo (26)
A final da Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL), disputada entre Brasil e Turquia na manhã do último domingo, dia 26, alcançou mais de 1,5 milhão de pessoas no Sportv2 e se tornou a transmissão de maior audiência do canal em 2026.
Durante a exibição da partida, o Sportv2 liderou a audiência entre todos os canais da TV por assinatura, com um resultado cinco vezes superior ao do segundo colocado, o Sportv3. O canal concentrou ainda 51% de todo o consumo da TV paga no horário.
Nesta quarta-feira, dia 29, começa a fase de quartas de final da Liga das Nações Masculina, com total cobertura do sportv2, que exibe todos os jogos até a final, que acontece neste domingo, dia 2 de agosto.
Veja os lances da derrota do Brasil para a Turquia na final da VNL
O grito de "é campeão" segue entalado para a Seleção Brasileira feminina de vôlei. Neste domingo (26), o Brasil foi derrotado pela Turquia por 3 sets a 1, nas parciais de 25/23, 23/25, 24/26 e 21/25, e ficou com o vice-campeonato da Liga das Nações. Foi a quinta derrota em cinco finais disputadas pela equipe de José Roberto Guimarães na história da VNL.
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A Liga das Nações de Vôlei foi fundada em 2018 com o objetivo de substituir o Grand Prix, no feminino, e a Liga Mundial, no masculino. O campeonato é realizado anualmente, e os times passam por diferentes países antes de realizarem a fase final em um mesmo local.
No formato atual, a fase classificatória é disputada em três semanas. Em cada uma delas, as 18 seleções são divididas em três grupos e sedes diferentes, onde cada time faz quatro jogos, totalizando 12 ao fim da primeira fase. Os oito melhores colocados avançam para o mata-mata, que acontece a partir das quartas de final, em sistema de jogo único.
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