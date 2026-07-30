Sesc Flamengo e Praia Clube reeditarão semi da Superliga em amistoso Equipes se enfrentam em outubro, no Rio Grande do Sul

Sesc RJ Flamengo e Praia Clube iniciam a pré-temporada 2026/27 no dia 3 de outubro. Em preparação para a Superliga, as equipes se enfrentarão em um amistoso que reedita a emocionante semifinal da última edição do campeonato. A partida acontece em Campo Bom, no Rio Grande do Sul, em horário a ser definido.

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O Praia Clube é o atual campeão da Superliga Feminina, após superar o Minas no clássico "pão de queijo" da decisão. Esta foi a terceira vez que o time conquistou o título da competição. Na semifinal, passou pelo Sesc RJ Flamengo, que não levanta o troféu do torneio há 10 anos, em uma série de três jogos recheada de reviravoltas.

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O amistoso, a ser realizado no dia 3 de outubro, é uma forma de conhecer melhor as peças do elenco em um duelo de alto nível. Sesc RJ Flamengo e Praia Clube, reformulados para a Superliga 2026/27, costumam protagonizar duelos acirrados.

Como estão os elencos de Sesc RJ Flamengo e Praia Clube para 2026/27?

Sesc RJ Flamengo

Levantadoras: Giovana e Vivian

Opostas: Tainara e Jaque Schmitz (contratada)

Ponteiras: Simone Lee, Karina, Ariele (contratada) e Mikaela

Centrais: Masa Kirov (fora por lesão), Minja Osmajić (contratada), Lorena, Juju Gandra e Bia Paranhos (promovida da base)

Líberos: Laís e Victoria

Técnico: Bernardinho

Sesc RJ Flamengo e Praia Clube se enfrentam na semifinal da Superliga 2025/26 (Foto: Paula Reis/Flamengo)

Praia Clube

Levantadoras: Macris, Fabíola (contratada) e Milla

Opostas: Carla Santos (contratada) e Sabrina (contratada)

Ponteiras: Michelle, Sofya Kuznetsova (contratada), Andrea Mitrovic (contratada) e Drussyla (contratada)

Centrais: Adenízia, Lara (contratada), Lanna (contratada) e Ana Carolina (contratada)

Líberos: Natinha e Suelen

Técnico: Rui Moreira

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