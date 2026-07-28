Paula Pequeno, Sheilla e Fabiana: bicampeãs olímpicas promovem camps de vôlei Ex-jogadoras compartilham experiências da carreira com a nova geração

Com a visão de que o vôlei vai muito além da prática esportiva em si, camps de treinamento da modalidade vêm ganhando cada vez mais força no Brasil, tendo o foco em crianças e adolescentes. Neste ano, as bicampeãs olímpicas Paula Pequeno, Sheilla e Fabi Claudino estrearam seus projetos, e o plano é que seja apenas o início de um movimento de apoio à nova geração do vôlei brasileiro.

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Entre os dias 24 e 26 de julho, o Clube da Aeronáutica, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, foi palco do Paula Pequeno Elite Camp, destinado a meninos e meninas de 11 a 17 anos. Lá, os inscritos viveram três dias de imersão no voleibol, com direito a palestras, apoio psicológico e muitos treinos de vôlei. Para Paula Pequeno, em entrevista ao Lance!, o projeto é uma ferramenta para ajudar na formação dos jovens, mesmo que não sigam carreira no vôlei.

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— O esporte mudou a minha vida completamente, minha perspectiva de vida, meus sonhos, meu comportamento. Então, é mais uma forma de criar oportunidade para essas crianças estarem vivendo isso, vivenciando isso; não só aprendendo sobre jogar vôlei, mas aprendendo sobre os valores do esporte.

Durante as atividades, Paula é presença ativa, com um microfone conectado a caixas de som, que reverberam pelas três quadras do ginásio. A bicampeã olímpica passa instruções, faz elogios e dá "puxões de orelha" aos jovens que aproveitam o privilégio de serem olhados pela MVP de Beijing 2008.

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Segundo a ex-jogadora, o plano é que o camp, sob o lema "Eu acredito na nova geração" seja realizado em diferentes estados do Brasil para favorecer o maior número de público possível: "A ideia é fazer uma vez por ano para que vire um objeto de desejo, para que seja realmente algo que as crianças entendam que não é bem uma colônia de férias; é para aprender, é para crescer e para evoluir."

Paula Pequeno passa instruções em treino do camp de vôlei (Foto: Andressa Simões/Lance!)

Sheilla e Fabi Claudino estream camp destinado a meninas

Em Barueri (SP), a ideia de realizar um camp de vôlei foi concretizada por Sheilla e Fabi Claudino, também bicampeãs olímpicas. Estreado em janeiro de 2026, o projeto "Mentalidade Campeã" é destinado a meninas de 12 a 18 anos. De acordo com a ex-central, a ideia partiu da percepção de que muitas jovens atletas são bem treinadas tecnicamente, mas não têm o mesmo preparo para "tudo que existe fora da quadra".

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— A vida vai muito além das quadras. Se elas entenderem o processo, aprenderem a respeitar cada etapa e desenvolverem uma mentalidade forte, vão crescer não apenas como atletas, mas como mulheres e como pessoas. Esse é o maior legado que eu quero deixar.

Sheilla e Fabi Claudino idealizaram o projeto "Mentalidade Campeã" (Foto: Divulgação)

A primeira edição do camp teve apenas algumas vagas gratuitas, mas, segundo Sheilla, o "sonho" é que seja feita uma edição inteiramente social em um futuro próximo. A segunda edição do "Mentalidade Campeã" acontece no próximo final de semana, entre 29 de julho e 2 de agosto, também em Barueri (SP).

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— Queremos transformar pessoas através do voleibol. Hoje temos apenas algumas vagas sociais, mas nosso grande sonho é fazer um (camp inteiramente) social, porque a gente sabe que o acesso ao vôlei é muito difícil. Eu recebo muitas mensagens falando sobre isso. E a gente quer que o vôlei esteja em todos os lugares que pudermos ocupar, para todos terem acesso ao esporte e à nossa metodologia.

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