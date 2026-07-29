Zé Roberto confirma retorno de Gabi à Seleção no Sul-Americano Capitã da Seleção Brasileira volta aos treinos em agosto e é esperada para disputar torneio que vale vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles

A capitã da Seleção Brasileira feminina de vôlei, Gabriela Guimarães, está próxima de voltar às quadras. Após ficar fora de toda a temporada de seleções em 2026 por causa de lesões, a ponteira deve retornar no Campeonato Sul-Americano, em setembro. A previsão foi confirmada pelo técnico José Roberto Guimarães, durante o desembarque da equipe no Brasil após a conquista da medalha de prata na Liga das Nações (VNL).

Gabi não disputou nenhuma partida pela Seleção nesta temporada. A ponteira sofreu uma lesão nas costelas durante os playoffs do Campeonato Italiano, defendendo o Conegliano, e precisou prolongar o período de recuperação por causa de dores lombares. Enquanto o Brasil disputava a fase final da VNL, em Macau, a jogadora permaneceu em Belo Horizonte realizando um trabalho físico específico.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Segundo Zé Roberto, a atleta já entrou na fase de hipertrofia muscular e, nas próximas semanas, deve retomar os saltos, etapa considerada decisiva para seu retorno às competições.

— Eu queria muito ter contado com a Gabi neste ano. Desde a primeira etapa, eu até tinha prometido que ela iria jogar, mas acabou que ela não conseguiu participar. E depois tivemos que ter mais cuidado com o físico dela. Ela está começando a fazer a hipertrofia, daqui a duas semanas, ela vai estar saltando, tomara Deus. E a gente pretende contar com ela para o Sul-Americano — afirmou o treinador

Gabi Guimarães é capitã da Seleção Brasileira (Foto: Divulgação/ CBV)<br>

Treinos da Seleção brasileira retornam em agosto

A Seleção Brasileira feminina volta a se reunir em Saquarema no próximo dia 4 de agosto. Gabi fará parte da reapresentação junto com o restante do elenco e iniciará a reta final da preparação para tentar voltar às quadras.

continua após a publicidade

O Sul-Americano feminino será disputado a partir de 8 de setembro, no Rio de Janeiro, e garante vaga direta nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 para a seleção campeã.

Apesar do otimismo, Zé Roberto ressaltou que a presença da capitã dependerá da evolução física nas próximas semanas.

— Se depender de mim, é uma garantia. Mas vai depender de como ela vai reagir. Tudo indica que está caminhando bem esse processo. Ela já se apresenta agora com o time no dia 4. E vai dar tudo certo, se Deus quiser. Tem que dar — completou o treinador.

🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.