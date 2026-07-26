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Quem fez mais falta para o Brasil na final da VNL? Dê sua opinião!

Brasil perdeu a decisão para a Turquia, por 3 sets a 1, e ficou com o quinto vice da Liga das Nações

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
26/07/2026 12:55
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Sentada, Julia Kudiess, com as mãos juntas, observa o jogo do Brasil do banco da comissão técnica
Julia Kudiess rompeu o LCA e ficará fora das quadras por cerca de nove meses (Foto: Divulgação/CBV)

Sem quatro jogadoras consideradas titulares, a Seleção Brasileira feminina de vôlei foi vice-campeã da Liga das Nações neste domingo (26), ao ser derrotada pela Turquia na final, de virada, por 3 sets a 1. Neste jogo interativo, escolha qual desses nomes teria feito a diferença a favor do Brasil, na sua opinião, para conquistar o título inédito: Gabi Guimarães, Julia Kudiess, Nyeme ou Tainara.

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➡️ Brasil perde para a Turquia e fica no quase pela quinta vez na VNL

➡️ Veja os lances de Brasil x Turquia pela final da Liga das Nações de vôlei feminino

Fora de ação desde o fim da temporada de clubes por conta de um desconforto na região lombar, Gabi Guimarães desfalcou o Brasil durante toda a VNL. Na primeira semana, em Brasília, a ponteira e capitã chegou a participar dos treinos com o grupo, mas não foi relacionada para nenhuma partida. A camisa 10 permaneceu no país para dar sequência ao tratamento das dores, ficando de fora do restante do torneio. A expectativa é que ela retorne às quadras para o Sul-Americano, em setembro, no Maracanãzinho.

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Nyeme foi o segundo desfalque de peso a surgir na equipe. Titular nos quatro primeiros jogos da competição, em Brasília, a líbero não viajou para as etapas realizadas no exterior para cuidar da filha Antonella, de um ano, situação que já havia sido acordada previamente com a comissão técnica. A jogadora segue treinando no país e deve estar à disposição para o Sul-Americano.

Tainara se juntou à lista de ausências antes da viagem para Osaka, no Japão, onde foi disputada a última semana classificatória. Durante os treinamentos em Barueri, em junho, a oposta lesionou o tendão quadricipital do joelho direito, tecido que conecta o músculo do quadríceps à rótula. A atleta segue sob os cuidados da equipe médica da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) e não teve o prazo de recuperação divulgado.

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Julia Kudiess fecha o quarteto de desfalques como o caso mais grave. No dia 12 de julho, em duelo contra os Estados Unidos pelo encerramento da fase classificatória, a central rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo após cair de mau jeito em uma ação de bloqueio. O tempo de recuperação para esse tipo de lesão é de aproximadamente nove meses, o que a coloca como ausência certa no Sul-Americano, próxima competição da Seleção Brasileira.

Gabi Guimarães olha para Marcelle e comemora ponto do Brasil em jogo do Campeonato Mundial de 2025
Gabi Guimarães não joga pela Seleção Brasileira desde o Mundial de 2025 (Foto: Volleyball World)

Brasil perde para a Turquia e fica no quase pela quinta vez

O grito de "é campeão" segue entalado para a Seleção Brasileira feminina de vôlei. Neste domingo (26), o Brasil foi derrotado pela Turquia por 3 sets a 1, nas parciais de 25/23, 23/25, 24/26 e 21/25, e ficou com o vice-campeonato da Liga das Nações. Foi a quinta derrota em cinco finais disputadas pela equipe de José Roberto Guimarães na história da VNL.

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