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Brasil leva 'bolada' milionária pelo vice da Liga das Nações; veja valores

Na final, Seleção feminina faturou metade do prêmio concedido ao campeão

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
26/07/2026 11:26
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Jogadoras do Brasil se dirigem ao centro da quadra para se abraçar após ponto marcado contra o Japão nas quartas de final da VNL 2026
Seleção Brasileira conquista premiação de R$ 3 milhões pelo vice da VNL (Foto: Volleyball World)

Não foi dessa vez que a Seleção Brasileira feminina de vôlei adicionou o título da Liga das Nações à sua galeria de troféus. Apesar da derrota por 3 sets a 1 diante da Turquia, na final deste domingo (26), a equipe comandada por José Roberto Guimarães embolsou a premiação total de US$ 598,2 mil (pouco mais de R$ 3 milhões, de acordo com a cotação atual) pela campanha realizada na competição.

Apenas o vice-campeonato rendeu ao Brasil a quantia de US$ 500 mil, o equivalente a R$ 2,5 milhões. O prêmio se soma ao valor acumulado ao longo da fase classificatória do torneio, quando cada vitória valia US$ 9,5 mil (cerca de R$ 48,1 mil), e a derrota dava US$ 4,25 mil (aproximadamente R$ 21,5 mil). Assim, por ter avançado às quartas de final com nove triunfos e três reveses, o time verde-amarelo gerou quase R$ 500 mil com os resultados da fase preliminar.

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A Turquia, por sua vez, faturou aproximados US$ 1,1 milhão no total com o bicampeonato da Liga das Nações, cerca de R$ 5,5 milhões, conforme a conversão de valores. Com campanha idêntica à brasileira na primeira fase (nove vitórias e três derrotas), a seleção turca levou o dobro da premiação financeira concedida ao vice (US$ 1 milhão).

A Federação Internacional de Voleibol (FIVB), responsável pelo campeonato, também distribuirá dinheiro para as atletas que receberem prêmios individuais. A jogadora eleita MVP, por exemplo, ganhará US$ 30 mil (mais de R$ 150 mil). Já a maior pontuadora embolsará US$ 10 mil (em torno de R$ 50 mil).

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De uniforme azul, jogadoras da Seleção Brasileira de vôlei comemoram vitória sobre o Japão nas quartas de final da VNL
Seleção Brasileira comemora vitória sobre o Japão nas quartas de final da VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

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➡️ Veja os lances de Brasil x Turquia pela final da Liga das Nações de vôlei feminino

Eliminada, Seleção masculina fatura quase R$ 450 mil na VNL

A queda precoce da Seleção masculina na VNL rendeu à equipe o valor total de US$ 87,7 mil (aproximadamente R$ 444,2 mil). O time comandado por Bernardinho foi eliminado de forma inédita na fase classificatória da competição, com sete vitórias e cinco derrotas.

Todos os valores de premiações coletivas e individuais são idênticos nos naipes feminino e masculino. A medida faz jus a uma política de igualdade promovida pela FIVB.

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Jogadores da Seleção Brasileira durante tempo técnico, escutando membros da comissão, em jogo contra a China pela VNL; no centro, Fernando Cachopa aparece com um semblante sério
Com eliminação inédita, Brasil termina VNL com cinco derrotas em 12 jogos (Foto: Volleyball World)

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