Brasil conhece adversários na Copa Sul-Americana de vôlei Seleção masculina enfrenta Paraguai, Venezuela e Colômbia na fase de grupos do torneio

A seleção B brasileira masculina de vôlei conheceu os adversários da Copa Sul-Americana, que será disputada entre os dias 5 e 9 de agosto, em Cochabamba, na Bolívia. A equipe comandada por Nery Tambeiro está no Grupo B ao lado de Paraguai, Venezuela e Colômbia.

Na outra chave da competição estão Argentina, Chile, Peru e Bolívia, anfitriã do torneio. Os dois melhores colocados de cada grupo avançam às semifinais, que serão disputadas no dia 9 de agosto.

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Estreia diante do Paraguai

O Brasil abre sua campanha na quarta-feira (5), contra o Paraguai, às 14h30 (de Brasília). Na quinta-feira (6), encara a Venezuela, também às 14h30. A participação na fase de grupos termina na sexta-feira (7), diante da Colômbia, novamente no mesmo horário.

Jogos do Brasil

5 de agosto: Brasil x Paraguai – 14h30 6 de agosto: Brasil x Venezuela – 14h30 7 de agosto: Brasil x Colômbia – 14h30

A lista de atletas que representará o Brasil ainda não foi divulgada. A equipe encerrou no último fim de semana uma série de amistosos na Coreia do Sul e, após o retorno ao país, a comissão técnica deve anunciar os convocados para a disputa da competição.

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A Seleção Brasileira se despediu na VNL 2026 vencendo a China, por 3 sets a 0 (Foto: Volleyball World)

Seleção principal foi eliminada da VNL na fase classificatória

A Copa Sul-Americana será o primeiro torneio da seleção B masculina após a campanha decepcionante da equipe principal na Liga das Nações (VNL). Sob o comando de Bernardinho, o Brasil foi eliminado ainda na fase classificatória, encerrando uma sequência histórica de presenças na fase final da competição. A participação no torneio continental servirá como oportunidade para dar rodagem a jovens atletas e ampliar a base da seleção brasileira para os próximos ciclos internacionais.

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