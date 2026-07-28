Brasil conhece adversários na Copa Sul-Americana de vôlei
Seleção masculina enfrenta Paraguai, Venezuela e Colômbia na fase de grupos do torneio
A seleção B brasileira masculina de vôlei conheceu os adversários da Copa Sul-Americana, que será disputada entre os dias 5 e 9 de agosto, em Cochabamba, na Bolívia. A equipe comandada por Nery Tambeiro está no Grupo B ao lado de Paraguai, Venezuela e Colômbia.
Na outra chave da competição estão Argentina, Chile, Peru e Bolívia, anfitriã do torneio. Os dois melhores colocados de cada grupo avançam às semifinais, que serão disputadas no dia 9 de agosto.
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Estreia diante do Paraguai
O Brasil abre sua campanha na quarta-feira (5), contra o Paraguai, às 14h30 (de Brasília). Na quinta-feira (6), encara a Venezuela, também às 14h30. A participação na fase de grupos termina na sexta-feira (7), diante da Colômbia, novamente no mesmo horário.
Jogos do Brasil
- 5 de agosto: Brasil x Paraguai – 14h30
- 6 de agosto: Brasil x Venezuela – 14h30
- 7 de agosto: Brasil x Colômbia – 14h30
A lista de atletas que representará o Brasil ainda não foi divulgada. A equipe encerrou no último fim de semana uma série de amistosos na Coreia do Sul e, após o retorno ao país, a comissão técnica deve anunciar os convocados para a disputa da competição.
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Seleção principal foi eliminada da VNL na fase classificatória
A Copa Sul-Americana será o primeiro torneio da seleção B masculina após a campanha decepcionante da equipe principal na Liga das Nações (VNL). Sob o comando de Bernardinho, o Brasil foi eliminado ainda na fase classificatória, encerrando uma sequência histórica de presenças na fase final da competição. A participação no torneio continental servirá como oportunidade para dar rodagem a jovens atletas e ampliar a base da seleção brasileira para os próximos ciclos internacionais.
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