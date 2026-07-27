Antes do Sul-Americano no Rio, Seleção feminina B conquista título inédito Seleção derrota a Colômbia por 3 a 0 na final da Copa Sul-Americana Feminina

A Seleção B feminina de vôlei conquistou o título da Copa Sul-Americana Feminina neste domingo (26), em Lima, no Peru. O time comandado pelo técnico Wagão derrotou a Colômbia por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/21 e 25/22, e levantou pela primeira vez o troféu da competição.

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O torneio serviu como preparação para o Campeonato Sul-Americano Feminino, que será realizado entre os dias 8 e 13 de setembro, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. A competição continental também terá peso importante no caminho para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, já que funcionará como Pré-Olímpico.

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O título da seleção alternativa aconteceu no mesmo dia em que o Brasil ficou com o vice-campeonato da Liga das Nações (VNL). Enquanto o grupo principal disputava a decisão contra a Turquia, em Macau, a equipe formada por atletas que ficaram fora da convocação para a VNL buscava o troféu inédito em Lima.

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Brasil já tem vaga garantida para o Sul-Americano

Apesar de já estar garantido no Campeonato Sul-Americano por ser o país-sede do Pré-Olímpico, o Brasil utilizou a Copa Sul-Americana como uma oportunidade para dar rodagem a novas jogadoras e ampliar as opções para a temporada.

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Além das brasileiras, outras cinco seleções garantiram classificação para o torneio no Rio de Janeiro de acordo com a campanha em Lima:

Colômbia (2º lugar) Argentina (3º lugar) Chile (4º lugar) Peru (5º lugar) Venezuela (6º lugar)

Bolívia e Equador, que terminaram nas últimas posições da competição, ficaram fora do Sul-Americano.

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Como foi a final contra a Colômbia?

O Brasil precisou superar um início complicado para conquistar a vitória. No primeiro set, a Colômbia chegou a abrir vantagem de 18 a 13, mas a reação brasileira veio na reta final. Um bloqueio de Karina Souza colocou a equipe à frente por 23 a 22, e Lanna fechou a parcial em 25 a 22.

No segundo set, as colombianas novamente começaram melhor, mas o Brasil cresceu após a metade da parcial. O bloqueio de Juju Granda colocou a seleção na frente, e a equipe conseguiu controlar a vantagem até fechar em 25 a 21.

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A terceira parcial seguiu equilibrada. Com maior consistência nos momentos decisivos, o Brasil abriu vantagem no fim do set e aproveitou os erros da Colômbia para confirmar o título com um 25 a 22.

Elenco campeão da Copa Sul-Americana

O técnico Wagão convocou as seguintes atletas para a competição:

Levantadoras: Bruninha, Kenya e Vivian

Opostas: Sabrina e Jaque Schmitz

Ponteiras: Aline Segato, Glayce Kelly, Karina Souza e Mari Brambilla

Centrais: Juju Granda, Lanna e Lívia

Líberos: Kika e Paulina

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Sabrina é MVP da Copa Sul Americana pela Seleção B (Foto: Divulgação/ CSV)

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