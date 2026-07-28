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Julia Kudiess inicia recuperação: 'sonho com as Olimpíadas'

Central da Seleção Brasileira compartilha rotina de reabilitação após romper o ligamento cruzado anterior

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
28/07/2026 11:28
Atualizado há 2 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Julia Kudiess pela Seleção Brasileira (Foto: Reprodução/ Instagram)
Julia Kudiess pela Seleção Brasileira (Foto: Reprodução/ Instagram)

Dois anos depois de perder a chance de disputar os Jogos Olímpicos de Paris-2024 por uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito, Júlia Kudiess voltou a sofrer a mesma lesão, desta vez no joelho esquerdo. A contusão ocorreu durante a partida da Seleção Brasileira contra os Estados Unidos, pela Liga das Nações Feminina (VNL), e interrompeu uma temporada em que a central era um dos principais destaques da equipe. Agora, em recuperação após a cirurgia, a jogadora já mira o próximo ciclo olímpico.

Nesta segunda-feira (27), Júlia publicou um vídeo mostrando a rotina de reabilitação e revelou que toda a preparação tem um objetivo claro: representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028.

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— A preparação para Los Angeles começa agora. Tem sido bem desafiador, mas, ao mesmo tempo, é um processo muito gostoso, porque eu sei que, fazendo tudo o que preciso, vou conseguir chegar lá na frente muito bem — disse a central no vídeo.

➡️O fantasma do LCA: lesão de Júlia Kudiess assombra o vôlei feminino

Julia Kudiess faz recuperação no Brasil

Na legenda da publicação, Júlia explicou que optou por realizar toda a recuperação no Brasil, em parceria com a equipe médica do Novara, clube que iria defender na Itália esta temporada.

— Cada treino, cada exercício e cada evolução me aproximam do meu maior sonho: representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. A jornada não termina na lesão. Ela recomeça todos os dias.

No vídeo, Júlia também afirmou que a experiência de já ter passado por uma cirurgia anteriormente ajudou a enfrentar o momento com mais tranquilidade.

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— Eu sabia que tinha acontecido alguma coisa. Como eu já fiz uma cirurgia e passei por isso, consegui lidar de uma forma muito mais tranquila, porque sei o processo que vou passar. Não é algo novo.

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Sentada, Julia Kudiess, com as mãos juntas, observa o jogo do Brasil do banco da comissão técnica
Julia Kudiess após lesão (Foto: Divulgação;CBV)

Recuperação exige trabalho diário

O vídeo também traz explicações da equipe responsável pela recuperação da atleta. Segundo os profissionais, a reabilitação após uma reconstrução do ligamento cruzado anterior exige trabalho intenso desde as primeiras semanas.

A prioridade inicial é recuperar a mobilidade do joelho, enquanto a preparação física mantém o desenvolvimento das regiões não afetadas, como membros superiores e tronco, paralelamente ao fortalecimento gradual do membro lesionado.

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