Zé Roberto avalia campanha após vice da VNL: 'É viver esse luto' Treinador destaca superação da seleção desfalcada, elogia jovens e já projeta torneio classificatório para Los Angeles 2028

Apesar do vice-campeonato, o técnico José Roberto Guimarães valorizou a campanha da Seleção brasileira feminina na Liga das Nações (VNL) 2026. Após a derrota por 3 sets a 1 para a Turquia, neste domingo (26), na final disputada em Macau, na China, o treinador valorizou a presença do Brasil na decisão mesmo com quatro desfalques importantes e ressaltou o amadurecimento de jovens atletas ao longo da competição.

— Sempre aquele sentimento que dava mais um pouco, mas, diante de tantas adversidades que a gente teve, houve luta, houve atitude. O comprometimento foi bastante grande, além de algumas jogadoras surgindo, após perdermos algumas jogadoras importantes — afirmou Zé Roberto.

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Desfalques abriram espaço para novas protagonistas na VNL

A seleção perdeu peças importantes durante a campanha. A central Júlia Kudiess rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo na última rodada da fase de grupos e só deve voltar às quadras em 2027. Ainda assim, terminou a VNL como uma das líderes do ranking de bloqueios, ao lado da canadense Emily Maglio. A oposta Tainara também deixou o torneio por lesão, enquanto a capitã Gabi Guimarães não atuou por causa de um desconforto lombar. Já a líbero Nyeme disputou apenas a etapa realizada no Brasil, conforme planejamento após o retorno da licença-maternidade.

Com as baixas, atletas mais jovens ganharam espaço e receberam elogios do treinador.

— A gente vê uma Luzia jogando bem em um nível desse. Eu acho que esses hábitos é que precisam ser adquiridos; jogar partidas importantes, jogos difíceis para o futuro. A gente vê Marcelle, Natinha, jogadoras mais jovens, que seguraram momentos e passaram por momentos difíceis e conseguiram ajudar. A gente vê surgindo uma Helena…

Para Zé Roberto, a campanha reforça a evolução do grupo dentro do ciclo olímpico.

— Acho que o que fica de saldo positivo é que, mesmo sem algumas das principais jogadoras, a gente conseguiu disputar uma final de VNL. Precisamos ver o lado positivo do que aconteceu aqui, de como nós nos comportamos, das nossas atitudes, e tirar coisas boas desse resultado. É lógico que a gente queria ganhar, queria voltar para casa com a medalha de ouro. Mas é isso. A gente tem que continuar aprendendo e treinar muito mais forte.

Luzia atuando na Seleção Brasileira na VNL (Foto: CBV)

Foco do Brasil muda para o Sul-Americano

Encerrada a VNL, a comissão técnica já volta as atenções para o Campeonato Sul-Americano, que será disputado em setembro, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. A competição vale vaga para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 e é tratada como a principal prioridade da temporada.

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— É o campeonato mais importante que a gente tem neste ano, que é classificatório. A gente vê uma melhora da Colômbia, a Argentina que está evoluindo. Enfim, temos que ter um cuidado muito grande. (…) Agora é focar, virar a página, viver esse luto, mas, quando a gente entrar no avião hoje, já tem que começar a pensar no Sul-Americano, porque agora é o que interessa.

A delegação brasileira desembarca no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, na terça-feira (28). Após uma semana de descanso, o grupo volta aos treinamentos no Centro de Desenvolvimento do Voleibol, em Saquarema, no dia 3 de agosto.

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