logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Derrota do Brasil na final da VNL tira torcedores do sério: 'É fato'

Derrota para a Turquia revoltou os "vôleifãs" pela web

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
26/07/2026 14:01
Atualizado há 2 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Kisy, de lado, e Julia Bergmann, de costas, conversam durante o jogo entre Brasil e Turquia pela final da Liga das Nações
Brasil perdeu para a Turquia, de virada, por 3 sets a 1 na final da VNL (Foto: Volleyball World)

A quinta derrota da Seleção Brasileira feminina de vôlei em cinco finais de Liga das Nações revoltou os torcedores da modalidade, que tinham altas expectativas pelo título inédito. Após assistirem à Turquia virar o placar para 3 sets a 1 e conquistar o bicampeonato, neste domingo (26), "vôleifãs" foram às redes sociais para descontar a frustração por mais um vice do Brasil.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Uma internauta usou seu perfil no X (antigo Twitter) para dividir com os seguidores o sofrimento por ver a seleção turca vencer o segundo troféu da competição, enquanto a equipe comandada por José Roberto Guimarães segue na fila.

continua após a publicidade

Já este torcedor afirmou que até mesmo uma seleção de nível inferior, como o Quênia, seria capaz de ganhar com tranquilidade do Brasil em uma final, tendo em vista o retrospecto negativo da equipe verde-amarela em decisões.

O histórico desfavorável motiva qualquer equipe adversária antes de uma final contra o Brasil, segundo um torcedor.

As reações sobre a atuação da Turquia variaram entre amor e ódio. Uma torcedora, por exemplo, afirmou ter se estressado com o desempenho dominante de Melissa Vargas, MVP do torneio e maior pontuadora do confronto com 33 pontos.

continua após a publicidade

O perfil "Vôlei Alternativo" considerou essa a final em que o Brasil mais tinha chances de vitória e questionou a qualidade técnica da ponteira Hande Baladin, segunda maior pontuadora da Turquia com 19 acertos.

Teve quem pedisse pela contratação de Daniele Santarelli como novo técnico da Seleção. À frente da Turquia desde 2023, o italiano aparece com o uniforme brasileiro em uma montagem feita por IA.

continua após a publicidade

➡️ Brasil perde para a Turquia e fica no quase pela quinta vez na VNL

➡️ Veja os lances de Brasil x Turquia pela final da Liga das Nações de vôlei feminino

Brasil perde para a Turquia e fica no quase pela quinta vez

Melissa Vargas, de costas e com uniforme vermelho, realiza movimento de ataque com a mão direita; Luzia e Ana Cristina, de frente e com uniforme azul, sobem para tentar bloqueá-la
Vargas ataca contra o bloqueio de Luzia e Ana Cristina em Brasil x Turquia pela final da VNL (Foto: Volleyball World)

O grito de "é campeão" segue entalado para a Seleção Brasileira feminina de vôlei. Neste domingo (26), o Brasil foi derrotado pela Turquia por 3 sets a 1, nas parciais de 25/23, 23/25, 24/26 e 21/25, e ficou com o vice-campeonato da Liga das Nações. Foi a quinta derrota em cinco finais disputadas pela equipe de José Roberto Guimarães na história da VNL.

🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Sentada, Julia Kudiess, com as mãos juntas, observa o jogo do Brasil do banco da comissão técnica

Vôlei

Quem fez mais falta para o Brasil na final da VNL? Dê sua opinião!

Há 1 hora
Ana Cristina posa para foto e mostra o muque direito após vitória do Brasil sobre o Japão na VNL 2026

Vôlei

Brasil coloca quatro jogadoras entre os destaques estatísticos da VNL

Há 1 hora
Vargas na final da VNL (Foto: Volleyball World)

Vôlei

Vargas ganha MVP e completa seleção da VNL 2026 ao lado de Julia Kudiess

Há 2 horas
Jogadoras do Brasil se dirigem ao centro da quadra para se abraçar após ponto marcado contra o Japão nas quartas de final da VNL 2026

Vôlei

Brasil leva 'bolada' milionária pelo vice da Liga das Nações; veja valores

Há 2 horas
Brasil é vice na VNL feminina (Foto: Divulgação; Volleyball World)

Vôlei

Vice de novo! Brasil amarga derrotas em finais e segue sem título da VNL

Há 3 horas
Rosamaria, de frente e com uniforme azul, realiza movimento de ataque com a mão direita; bloqueio duplo da Turquia, de uniforme vermelho, pulam com os dois braços estendidos para tentar bloqueá-la

Vôlei

Brasil perde para a Turquia e fica no quase pela quinta vez na VNL

Há 3 horas
Mais LANCE!
Jogadoras da Seleção Brasileira feminina de vôlei se reúnem no centro da quadra para comemorar ponto marcado contra a Itália na semifinal da VNL 2026

VNL 2026: saiba como votar na escolha da MVP da competição

Ana Cristina, do Brasil, realiza movimento de ataque com a mão direita, no ar, contra bloqueio duplo da Itália

Veja os lances da derrota do Brasil para a Turquia na final da VNL

Brasil é prata em Tóquio (Foto: Reprodução)

Brasil busca ouro que falta para coroar uma geração

Egonu, da Itália, realiza movimento de ataque com a mão direita; Ana Cristina, do Brasil, sobe na rede para tentar bloqueá-la

Brasil x Turquia na final da VNL: horário e onde assistir

De uniforme azul, jogadoras da Seleção Brasileira de vôlei comemoram vitória sobre o Japão nas quartas de final da VNL

Brasil desafia força ofensiva da Turquia para buscar título inédito da VNL

Melissa Vargas na classificação da Turquia para a final contra o Brasil (Foto: Volleyball World)

Brasil terá que parar Melissa Vargas para conquistar a VNL

Colagem de fotos de Ekaterina Antropova e Paola Egonu, jogadoras da seleção italiana de vôlei feminino

Anuladas, Antropova e Egonu deixam Itália 'na mão' contra o Brasil na VNL

Marcelle comemora após classificação do Brasil para a final da VNL (Foto: Volleyball World)

Marcelle neutraliza pressão italiana e conduz Brasil à final da VNL

Gabi Guimarães é capitã da Seleção Brasileira (Foto: Divulgação/ CBV)

Ausência de Gabi Guimarães vira piada após vitória do Brasil na VNL

Jogadoras da seleção turca de vôlei feminino se reúnem no centro da quadra para comemorar ponto marcado diante da China, na semifinal da Liga das Nações

Turquia vence China e pega o Brasil na final da Liga das Nações

Diana, central do Brasil, na semifinal contra a Itália (Foto: Divulgação, Volleyball World)

Diana e Luzia lideram muralha brasileira rumo à final da VNL

Ana Cristina vibra ao marcar ponto para o Brasil em jogo contra a Itália, válido pela semifinal da VNL

Ana Cristina repete atuação decisiva e leva Brasil à final da Liga das Nações

Ana Cristina posa para foto e mostra o muque direito após vitória do Brasil sobre o Japão na VNL 2026

Ana Cristina exalta superação do Brasil na VNL: 'Muitas dores'