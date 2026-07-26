Derrota do Brasil na final da VNL tira torcedores do sério: 'É fato' Derrota para a Turquia revoltou os "vôleifãs" pela web

A quinta derrota da Seleção Brasileira feminina de vôlei em cinco finais de Liga das Nações revoltou os torcedores da modalidade, que tinham altas expectativas pelo título inédito. Após assistirem à Turquia virar o placar para 3 sets a 1 e conquistar o bicampeonato, neste domingo (26), "vôleifãs" foram às redes sociais para descontar a frustração por mais um vice do Brasil.

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Uma internauta usou seu perfil no X (antigo Twitter) para dividir com os seguidores o sofrimento por ver a seleção turca vencer o segundo troféu da competição, enquanto a equipe comandada por José Roberto Guimarães segue na fila.

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Já este torcedor afirmou que até mesmo uma seleção de nível inferior, como o Quênia, seria capaz de ganhar com tranquilidade do Brasil em uma final, tendo em vista o retrospecto negativo da equipe verde-amarela em decisões.

O histórico desfavorável motiva qualquer equipe adversária antes de uma final contra o Brasil, segundo um torcedor.

As reações sobre a atuação da Turquia variaram entre amor e ódio. Uma torcedora, por exemplo, afirmou ter se estressado com o desempenho dominante de Melissa Vargas, MVP do torneio e maior pontuadora do confronto com 33 pontos.

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O perfil "Vôlei Alternativo" considerou essa a final em que o Brasil mais tinha chances de vitória e questionou a qualidade técnica da ponteira Hande Baladin, segunda maior pontuadora da Turquia com 19 acertos.

Teve quem pedisse pela contratação de Daniele Santarelli como novo técnico da Seleção. À frente da Turquia desde 2023, o italiano aparece com o uniforme brasileiro em uma montagem feita por IA.

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➡️ Brasil perde para a Turquia e fica no quase pela quinta vez na VNL

➡️ Veja os lances de Brasil x Turquia pela final da Liga das Nações de vôlei feminino

Brasil perde para a Turquia e fica no quase pela quinta vez

Vargas ataca contra o bloqueio de Luzia e Ana Cristina em Brasil x Turquia pela final da VNL (Foto: Volleyball World)

O grito de "é campeão" segue entalado para a Seleção Brasileira feminina de vôlei. Neste domingo (26), o Brasil foi derrotado pela Turquia por 3 sets a 1, nas parciais de 25/23, 23/25, 24/26 e 21/25, e ficou com o vice-campeonato da Liga das Nações. Foi a quinta derrota em cinco finais disputadas pela equipe de José Roberto Guimarães na história da VNL.

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