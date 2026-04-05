Vôlei

Minas bate Suzano e se aproxima das semifinais da Superliga Masculina

Partida disputada na Arena UniBH terminou em 3 sets a 0; Minas pode garantir vaga na semifinal na próxima sexta-feira (10)

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado por Thiago Fernandes,
Dia 05/04/2026
21:44
Minas vence Suzano e sai na frente nas quartas de final da Superliga Masculina 25/26 (Foto: Divulgação/ Minas Tênis Clube)
imagem cameraMinas vence Suzano e sai na frente nas quartas de final da Superliga Masculina 25/26 (Foto: Divulgação/ Minas Tênis Clube)
Neste domingo (5), o Minas venceu o Suzano por 3 sets a 0 e saiu na frente na busca pela vaga nas semifinais da Superliga Masculina. A partida, disputada na Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG), foi válida pelo jogo 1 da série de quartas de final da competição e terminou nas parciais 25/18, 25/19 e 25/23.

Com o resultado positivo, o Minas pode confirmar a vaga nas semifinais da Superliga já na próxima sexta-feira (10), quando acontece o segundo confronto da série. Já o Suzano joga pela "vida ou morte" e precisa vencer para permanecer com chances na competição.

A equipe mineira se classificou aos playoffs da Superliga na quarta posição da tabela e, portanto, teve a chance de escolher quais jogos da série mandar. Já o Suzano avançou no quarto lugar, com nove pontos a menos que o adversário.

Como foi o jogo?

1º SET

O Minas começou a partida em ótimo ritmo e logo abriu 4 a 1, forçando o técnico adversário a já gastar seu primeiro tempo do set. Na volta, a equipe mineira continou impondo seu domínio, se valendo, principalmente, de saques forçados e de uma boa distribuição do levantador Javad. O Suzano melhorou o volume de jogo, mas não foi suficiente para conter o ímpeto do adversário, que chegou a ter 15 a 10.

Sem sofrer ameaças na reta final e impulsionado por uma boa passagem de Djalma no saque, o Minas seguiu na frente e venceu a primeira parcial por 25 a 18.

2º SET

Em relação à primeira, a segunda parcial começou mais equilibrada, com os times se alternando à frente do placar. A primeira distância mais considerável construída no set foi favorável ao Minas, no 14 a 11. Após isso, a equipe mineira chegou a abrir cinco de vantagem, no 18 a 13 - momento em que o Suzano voltou a se mostrar desencontrado na partida. Nesse contexto, o Minas ficou com os caminhos abertos e fechou a parcial em 25 a 19.

Minas x Suzano no jogo 1 das quartas de final da Superliga Masculina 25/26 (Foto: Divulgação/ Minas Tênis Clube)
3º SET

Precisando da vitória parcial para se manter vivo na partida, o Suzano não conseguiu melhorar sua eficiência e viu o Minas, mais uma vez, se distanciar no placar, abrindo 5 a 1. No entanto, a equipe se recuperou, e a reta final do terceiro set foi baseada em pontos "lá e cá".

O Suzano teve um 22 a 20, mas cometeu dois erros seguidos - um de saque e outro de ataque - e levou o empate. As falhas pesaram, e a equipe paulista viu o Minas vencer a parcial por 25 a 23 e fechar a partida em 3 sets a 0.

Minas x Suzano nas quartas de final da Superliga Masculina 25/26

  • Jogo 1: Minas x Suzano (25/18, ) - Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG)
  • Jogo 2: 10/04, às 21h (de Brasília), na Arena Suzano, em Suzano (SP)
  • Jogo 3*: 16/04, às 21h (de Brasília), na Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG)

*Se necessário

Praia Clube vence Guarulhos e sai na frente rumo às semifinais

Em partida disputada no Ginásio do UTC, em Uberlândia (MG), o Praia Clube venceu o Guarulhos por 3 sets a 0, nas parciais 25/23, 25/19 e 26/24. O confronto também foi válido pelo jogo 1 da série de quartas de final entre as equipes, pela Superliga Masculina.

O Praia pode garantir sua vaga nas semifinais da competição nesta sexta-feira (10), às 18h30 (de Brasília), em duelo a ser disputado no Ginásio da Ponte Grande, em Guarulhos.

