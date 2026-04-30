Vasco vence o Olimpia com autoridade e assume a liderança do grupo na Sul-Americana

O Vasco venceu o Olimpia por 3 a 0 na noite desta quinta-feira (30), em São Januário, pela 3ª rodada da Sul-Americana. Os gols foram marcados por Puma Rodríguez, Nuno Moreira e Adson. Com o resultado, o Gigante da Colina assumiu a liderança do Grupo G da competição continental.

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Como foi Vasco x Olimpia

O primeiro tempo teve poucas chances claras de gol, marcado por muitos erros de ambos os times, principalmente na fase final das jogadas. O Vasco conseguiu abrir o placar aos 39 minutos: Rojas fez uma boa virada de jogo para Adson, que ajeitou de cabeça para trás, encontrando Puma dentro da área. O uruguaio finalizou de primeira, com a canhota, colocando a bola no canto do gol de Oliveira.

Esse foi o quinto gol do lateral-direito na temporada, fazendo com que ele ultrapassasse Spinelli e se tornasse o artilheiro isolado do Vasco, com cinco gols.

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O Olimpia tentou explorar os contra-ataques, mas sem muito sucesso. A melhor oportunidade surgiu após um chute errado de Quintana, que acabou virando um passe para Lezcano. O atacante dominou na entrada da pequena área, mas o goleiro do Vasco saiu bem e fechou o espaço, impedindo a finalização.

Vasco precisou de nove minutos para decidir o jogo no 2° tempo

Com a vantagem no placar, o Vasco manteve a superioridade no segundo tempo e tratou de encaminhar a vitória logo nos minutos iniciais. A equipe ampliou com um gol construído a partir de uma boa recuperação de bola de Ramon Rique — que havia se tornado titular pouco antes do início da partida, após Tchê Tchê sentir um mal-estar no aquecimento. Ele iniciou o contra-ataque, Nuno Moreira acionou Spinelli, que finalizou cruzado de canhota na trave. No rebote, Adson se atirou de carrinho para manter a jogada viva e serviu o português, que concluiu de dentro da área para fazer o segundo.

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Nuno Moreira comemora seu gol na partida entre Vasco e Olimpia (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Na sequência, aos nove minutos, o Vasco chegou ao terceiro: Rojas encontrou um ótimo passe para Adson, que dominou dentro da área e finalizou com precisão, colocado no canto direito de Olveira.

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O primeiro gol que colocou o Vasco em vantagem e deu a tranquilidade para o time conquistar a vitória. Rojas fez um excelente lançamento para Adson que só escorou de cabeça para Puma Rodríguez inaugurar o placar.

Deu aula 🏅

Adson voltou a ser decisivo após um longo período sem participações diretas em gols — a última havia sido em 3 de agosto de 2024, no empate por 2 a 2 entre Vasco e Bragantino. Desde então, o jogador enfrentou dois anos difíceis, marcados por lesões sérias, incluindo duas fraturas na tíbia, algo raro no futebol. Nesta quinta-feira, porém, deu a volta por cima em grande estilo: participou diretamente de três gols, com duas assistências e um gol, sendo peça fundamental na vitória do Vasco.

Vasco vence o Olimpia com autoridade e assume a liderança do grupo na Sul-Americana (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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Ei, juiz! 📣

Aos 25 minutos o árbitro Jesus Valenzuela marcou penalti para Olimpia. O juíz viu um toque de mão de Lucas Freitas dentro da área e apontou para a marca da cal. Porém o VAR, comandado por Carlos Orbe, recomendou a revisão. Após a análise o pênalti foi retirado.

Não vou ver isso sozinho 😱

O primeiro tempo foi marcado por muitos erros de ambas as equipes. Falhas nos passes e sucessivas perdas de posse irritaram o torcedor presente em São Januário, especialmente durante a primeira meia hora de jogo.

Tabela Grupo G da Sul-Americana

Posição Time P J V E D GP GC SG % 1º Vasco da Gama 4 3 1 1 1 4 2 +2 44 2º Audax Italiano 4 3 1 1 1 3 4 -1 44 3º Olimpia 4 3 1 1 1 2 3 -1 44 4º Barracas Central 3 3 0 3 0 1 1 0 33

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✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X OLIMPIA

SUL-AMERICANA - 3ª RODADA

📆 Data e horário: quinta-feira, 30 de abril de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: São Januário

🟨 Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN)

🚩 Assistentes: Tulio Moreno (VEN) e Alberto Ponte (VEN)

🖥️ VAR: Carlos Orbe (EQU)

⚽ Gols: Puma (VAS), Nuno Moreira (VAS) e Adson (VAS)

🟨 Cartões amarelos: Adson (VAS), Lucas Freitas (VAS), Brenner (VAS) e Sandoval (OLI)

🟥 Cartões vermelhos: -

Escalação do Vasco

Léo Jardim; Puma Rodríguez (Paulo Henrique), Saldivia, Lucas Freitas e Lucas Piton (Avellar); Hugo Moura, Ramon Rique (Barros) e Rojas (Brenner); Nuno Moreira, Adson (Marino) e Spinelli (Técnico: Alexandre Mendes)

Escalação do Olimpia

Gastón Olveira; Molina, Mateo Gamarra, Juan Vera e Alan Rodriguez; Alex Franco (Richard Sánchez), Ortiz (Alfaro); Lezcano (Leguizamón), Sandoval (Alcaraz) e Romeo Benítez (Técnico: Pablo Sánchez)