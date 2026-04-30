Quem comanda o Vasco contra o Olimpia na ausência de Renato Gaúcho?

Treinador foi suspenso por três jogos pela Conmebol

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/04/2026
15:30
Atualizado há 0 minutos
Renato Gaúcho na partida entre Vasco e Remo (Foto: Matheus Lima/Vasco)
Renato Gaúcho na partida entre Vasco e Remo (Foto: Matheus Lima/Vasco)
Sem poder contar com Renato Gaúcho à beira do campo, o Vasco terá um comando diferente no duelo contra o Olimpia pela Sul-Americana. Suspenso por três partidas pela Conmebol, o treinador ficará fora do banco novamente — e, desta vez, quem assume oficialmente é Alexandre Mendes.

Braço direito de Renato, Mendes será o responsável por comandar a equipe e assinar a súmula da partida. Na estreia da competição, contra o Barracas Central, ele não esteve presente, já que permaneceu no Rio de Janeiro ao lado do técnico principal treinando os titulares. Na ocasião, o time foi dirigido por Marcelo Salles, com Bruno Lazaroni assinando oficialmente a súmula.

Alexandre Mendes (a direita) conversa com Bruno Lazaroni e outro membros da comissão antes da partida entre Vasco e Corinthians (Foto: Dikrah Sahagian/Vasco)
Alexandre Mendes (a direita) conversa com Bruno Lazaroni e outro membros da comissão antes da partida entre Vasco e Corinthians (Foto: Dikrah Sahagian/Vasco)

A parceria entre Renato e Mendes é antiga, iniciada ainda nos anos 1990 e consolidada desde 2005, quando o treinador começou sua carreira no próprio Vasco. Desde então, o auxiliar se tornou peça-chave na comissão, sendo considerado o "olhar tático" do trabalho — responsável por treinos, análises de adversários e estratégias de jogo.

Na prática, apesar da ausência de Renato no banco, o Vasco segue sendo comandado por uma comissão técnica integrada, em que funções são divididas entre campo e bastidores. Contra o Olimpia, porém, será Alexandre Mendes quem aparecerá oficialmente como o líder da equipe à beira do gramado.

