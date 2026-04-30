Quem comanda o Vasco contra o Olimpia na ausência de Renato Gaúcho?
Treinador foi suspenso por três jogos pela Conmebol
Sem poder contar com Renato Gaúcho à beira do campo, o Vasco terá um comando diferente no duelo contra o Olimpia pela Sul-Americana. Suspenso por três partidas pela Conmebol, o treinador ficará fora do banco novamente — e, desta vez, quem assume oficialmente é Alexandre Mendes.
➡️ Vasco x Olimpia: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela Sul-Americana
Braço direito de Renato, Mendes será o responsável por comandar a equipe e assinar a súmula da partida. Na estreia da competição, contra o Barracas Central, ele não esteve presente, já que permaneceu no Rio de Janeiro ao lado do técnico principal treinando os titulares. Na ocasião, o time foi dirigido por Marcelo Salles, com Bruno Lazaroni assinando oficialmente a súmula.
A parceria entre Renato e Mendes é antiga, iniciada ainda nos anos 1990 e consolidada desde 2005, quando o treinador começou sua carreira no próprio Vasco. Desde então, o auxiliar se tornou peça-chave na comissão, sendo considerado o "olhar tático" do trabalho — responsável por treinos, análises de adversários e estratégias de jogo.
Na prática, apesar da ausência de Renato no banco, o Vasco segue sendo comandado por uma comissão técnica integrada, em que funções são divididas entre campo e bastidores. Contra o Olimpia, porém, será Alexandre Mendes quem aparecerá oficialmente como o líder da equipe à beira do gramado.
