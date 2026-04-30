Europeus se encantam com Rayan, ex-Vasco: 'Simplesmente maravilhoso'

Nesta quinta-feira (30), o Bournemouth, clube do litoral inglês, publicou um vídeo de todas as participações em gols de Rayan, ex-Vasco, até agora no time. Confira com o Lance! como os torcedores da equipe reagiram.

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Confira a reação dos internautas:

Tradução: Estou ficando sem palavras para descrever as performances dele. Simplesmente maravilhoso.

Tradução: Rayan é o cara.

Tradução: Estrela do Bournemouth.

Tradução: Esse garoto é impressionante.

Início estrelado

O Cria da Colina chegou brilhando na Inglaterra. Em sua primeira partida pela equipe inglesa, o jogador deu uma assistência, contribuindo com a vitória. Em um dos últimos duelos da Premier League, o Bournemouth de Rayan bateu o Arsenal, que briga ponto a ponto com o Manchester City pela liderança da competição. O atleta brasileiro foi muito elogiado por sua atuação no confronto.

Em pouco menos de quatro meses de clube, Rayan já marcou três gols e deu duas assistências. Confira o vídeo publicado pelo time nas redes sociais:

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Rayan antes do jogo contra o Bornemouth (Foto: Reprodução Instagram)

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Muito dinheiro

Rayan, muito valorizado no mercado enquanto ainda jogava no Brasil, foi a venda mais cara da história do Vasco. Confira quanto o Bournemouth pagou no atacante, que tende a ser ainda mais valorizado após a convocação de Ancelotti para os últimos amistosos antes da Copa do Mundo.

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Texto de Vinicius Barbosa Harfush

O cruz-maltino bateu um recorde no mercado com a venda do atleta, que se tornou a maior da história da equipe, superando Paulinho, negociado em 2018 por 18,5 milhões de euros na época.

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O Vasco recebeu 35 milhões de euros (R$ 217 milhões) pela venda do atacante após segurar a saída de Rayan durante meses, já que o atleta recebeu consultas e propostas de clubes europeus desde o ano passado. A transferência pode ser considerada "superfaturada" porque o jovem de foi negociado acima do seu valor no mercado de transferências.

De acordo com o Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de atletas e clubes, o atacante era cotado em 25 milhões de euros (R$ 155 milhões) quando foi vendido no início do ano.