Vasco busca reforços para o meio-campo e aposta no setor para mudar o rumo da temporada Diretoria prioriza as chegadas de Sosa e Deossa para dar mais consistência ao time

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O Vasco definiu a prioridade inicial para a atual janela de transferências. Em meio ao momento delicado da temporada, a diretoria entende que a recuperação da equipe passa diretamente pelo fortalecimento do meio-campo e trabalha para fechar as contratações de jogadores para o setor.

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A avaliação interna é de que o desempenho abaixo do esperado nesta altura da temporada está ligado, principalmente, à falta de equilíbrio entre marcação, construção e intensidade no setor central. Por isso, o clube foi atrás dos atletas Santiago Sosa, do Racing, e Nelson Deossa, do Real Betis. O Vasco já acertou as bases salariais com os dois jogadores e trabalha agora para finalizar os acordos com seus clubes.

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Nelson Deossa em campo pelo Real Bétis no amistoso contra o Real Oviedo (Foto: Reprodução)

A ideia é formar um trio ao lado de Thiago Mendes, que una poder de marcação, qualidade técnica e capacidade de controlar o ritmo das partidas, mesmo sem a presença de um tradicional camisa 10. A expectativa é que a chegada dos reforços tenha impacto imediato no desempenho coletivo da equipe.

Após o empate com o Mirassol, no último sábado, o técnico Pedro Emanuel voltou a reforçar a necessidade de ampliar o elenco para suportar a sequência da temporada.

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- Precisamos de um elenco um pouco mais extenso, porque temos muitos jogos e não podemos sobrecarregar os mesmos jogadores. Temos essa ideia. O número, não vou dizer exatamente, pode variar entre 26, 27, 28 jogadores de campo e mais três goleiros.

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Embora o treinador tenha citado a necessidade de aumentar as opções em diferentes posições, o meio-campo é tratado como o caminho para mudar o nível de atuação do Vasco. A apuração do Lance! indica que o Gigante da Colina pretende contratar entre quatro e seis jogadores nesta janela, mas trabalha para concluir primeiro as negociações envolvendo atletas do setor.

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Carências do elenco

O entendimento é de que as opções atuais para o meio-campo não conseguiram entregar a regularidade esperada ao longo da temporada. Barros, que já viveu momentos de destaque no clube, atravessa uma fase de baixa e foi alvo de críticas após falhas em partidas importantes, como diante de Vitória e Mirassol.

Tchê Tchê também tem futuro indefinido. No início do ano, o volante recebeu uma proposta para deixar o clube, que foi aceita pelo Vasco, mas optou por permanecer em São Januário. O jogador tem contrato até o final do ano e não deve ter seu vínculo renovado.

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Jair, por sua vez, retornou recentemente de uma grave lesão no joelho e vem sendo utilizado de forma gradual. Contra o Mirassol, entrou no segundo tempo e teve boa atuação, mostrando que pode voltar a ser uma alternativa importante.

Jair em campo na partida entre Vasco e Mirassol (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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Entre os jovens, JP ainda busca se firmar na equipe principal, enquanto Matheus Carvalho segue em recuperação de uma lesão no joelho e ainda deve demorar para retornar aos gramados.

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Além disso, o Vasco perdeu Hugo Moura nesta janela. O volante foi negociado com o Al-Fayha, da Arábia Saudita, reduzindo ainda mais as opções para o setor.

Com a janela de transferências aberta desde o dia 20, o Vasco tenta fechar as negociações para que os reforços estejam à disposição de Pedro Emanuel o quanto antes. A aposta da diretoria é clara: fortalecer o meio-campo para recuperar o desempenho e iniciar uma reação na temporada de 2026.

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