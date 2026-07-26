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Vasco inicia sequência decisiva nas copas da temporada

Cruz-Maltino terá três jogos que podem mudar o rumo da temporada em oito dias

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
26/07/2026 10:50
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Pedro Emanuel cumprimenta jogadores após empate de Vasco e Mirassol
Pedro Emanuel cumprimenta jogadores após empate de Vasco e Mirassol (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Após o empate em 1 a 1 com o Mirassol neste sábado (25), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco inicia uma sequência de três partidas eliminatórias em oito dias que podem definir o futuro da equipe na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil.

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O primeiro desafio será na próxima quarta-feira (29), quando o Vasco recebe o Independiente Medellín, em São Januário, pelo jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. Na partida de ida, disputada na Colômbia, as equipes empataram por 2 a 2. Agora, uma vitória garante o time carioca nas oitavas de final, enquanto um novo empate leva a decisão para os pênaltis. Quem avançar terá pela frente o Olimpia.

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Na sequência, o Vasco volta as atenções para a Copa do Brasil. Pela primeira vez na competição, o Cruz-Maltino disputará dois clássicos consecutivos contra o Fluminense sem um jogo do Campeonato Brasileiro entre eles. O duelo de ida das oitavas de final acontece no dia 1º de agosto (sábado), enquanto a partida decisiva será disputada no dia 5 (quarta-feira).

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Além da importância dos confrontos, a comissão técnica também monitora a condição física do elenco. Após o empate com o Independiente Medellín, na Colômbia, o técnico Pedro Emanuel admitiu que a equipe apresentou desgaste antes do esperado durante a partida.

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- Agora, também não vou dizer o contrário: quebramos fisicamente mais cedo do que eu esperava.

Na mesma coletiva, o treinador voltou a ser questionado sobre a sequência de jogos e o desafio de manter a equipe competitiva em decisões consecutivas. A resposta do português reforça a preocupação da comissão técnica com o desgaste do elenco em um momento que pode definir o rumo da temporada vascaína.

- Eu não utilizo equipe reserva, nem equipe alternativa. Para mim, são todos titulares. Todos têm que estar preparados para jogar. Se vão jogar 10 minutos ou 90 minutos, isso depois é uma decisão minha. Por isso é que uns vão jogar mais vezes ou menos, não importa.

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