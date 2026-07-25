Vasco joga mal, mas conquista o empate com golaço de Andrés Gómez
Cruz-Maltino empatou em 1 a 1 com o Mirassol, em São Januário
Vasco e Mirassol empataram em 1 a 1, em São Januário, neste sábado (25), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time paulista saiu na frente com Igor Formiga, após uma falha da defesa vascaína. O Gigante da Colina empatou no segundo tempo com um golaço de Andrés Gómez. Com o resultado, os dois times seguem na zona de rebaixamento: o Vasco em 17º e o Mirassol em 18º.
Como foi Vasco x Mirassol?
Primeiro tempo
Os primeiros 45 minutos não encheram os olhos de quem acompanhava a partida entre Vasco e Mirassol. Com poucas chances claras de gol para os dois lados, o Mirassol abriu o placar em um lance de desatenção da defesa vascaína. Após uma cobrança de escanteio na primeira trave, Barros e Pumita Rodríguez não conseguiram afastar a bola, que sobrou para Igor Formiga desviar de leve, mas o suficiente para tirar Léo Jardim da jogada e balançar as redes. No intervalo, a torcida cruz-maltina protestou bastante contra o desempenho da equipe.
Segundo tempo
No segundo tempo, a torcida já demonstrava impaciência em São Januário. Assim como na primeira etapa, o Vasco fazia uma atuação abaixo do esperado. Até que Andrés Gómez acertou um belo chute no ângulo e empatou a partida. O golaço inflamou o estádio e fez o Cruz-Maltino pressionar em busca da virada. Ao mesmo tempo, a equipe passou a dar espaços para os contra-ataques, já que o treinador Pedro Emanuel deixou o meio-campo com apenas um volante de origem. Apesar das chances criadas nos minutos finais, o Vasco não conseguiu o segundo gol, e o empate persistiu até o apito final.
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O erro da zaga do Vasco que originou o gol que abriu o placar para o Mirassol. Uma cobrança de escanteio a meia altura que nem Barros nem Puma conseguiu cortar e permitiu Igor Formiga desviar para o fundo da rede.
Deu aula 🏅
Autor do gol de empate do Vasco, Andrés Gómez foi o jogador mais perigoso do Cruz-Maltino. O atacante chamou a responsabilidade, partiu para cima dos marcadores e tentou o drible a todo momento. Embora tenha errado algumas jogadas, foi justamente dos seus pés que nasceram as principais chances de gol da equipe em São Januário.
Menção honrosa também para a boa atuação do volante Denílson. Incansável, o jogador funcionou como o "motorzinho" do Mirassol, dando intensidade ao meio-campo, recuperando bolas e sustentando o ritmo da equipe durante a partida.
Não vou ver isso sozinho 😱
Em um dos primeiros lances do jogo, Barros foi tentar um passe para trás, mas acaba furando e deixando a bola com o time adversário.
Ficou abaixo 📉
O trio Barros, Puma e Cuiabano foram os que tiveram um desempenho mais abaixo nesta noite de sábado. Os dois primeiros estiveram envolvidos no lance do gol do Mirassol. Enquanto o lateral-esquerdo errou em muitos momentos, além de não conseguir apoiar bem no ataque, que é uma das suas maiores qualidades.
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✅ FICHA TÉCNICA
VASCO 1 X 1 MIRASSOL
BRASILEIRÃO - 20ª RODADA
📆 Data e horário: sábado, 25 de julho de 2026, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: São Januário
📺 Onde assistir: RecordTV (TV aberta), Cazé TV (Streamig) e Premiere (pay-per-view).
🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
🚩 Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)
🖥️ VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
⚽ Gols: Igor Formiga (MIR) e Andrés Gómez (VAS)
🟨 Cartões amarelos: Walter (MIR) e Nuno Moreira (VAS)
🟥 Cartões vermelhos:
Escalação do Vasco
Léo Jardim; Puma, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano (Lucas Piton); Barros (Rojas), Tchê Tchê (Nuno Moreira) e Ramon Rique (Jair); Adson (David), Andrés Gómez e Spinelli.
Escalação do Mirassol
Walter; Igor Formiga, João Victor, Gabriel Knesowitsch e Reinaldo; Denilson (Chico), Lucas Oliveira (Aldo Filho) e Japa (Eduardo); Edson Carioca (Fernandinho), Gustavo Mosquito (Carlos Eduardo) e Bruno Santos.
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