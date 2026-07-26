Vasco anuncia promoção de ingressos para jogo decisivo da Sul-Americana Torcedores que já compraram terão reembolso integral e poderão assistir ao jogo sem custo

O Vasco anunciou uma promoção especial para a partida decisiva contra o Independiente Medellín, válida pela volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. O confronto será disputado nesta quarta-feira (29), em São Januário, e os ingressos tiveram redução de 50% nos preços por meio de uma iniciativa da nova patrocinadora máster do clube, a SportingBet.

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Após empatar por 2 a 2 no jogo de ida, na Colômbia, o Cruz-Maltino precisa de uma vitória por qualquer placar para garantir vaga nas oitavas de final da competição. Em caso de novo empate, a classificação será decidida nos pênaltis.

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Além da redução nos valores, o Vasco informou que os torcedores que já haviam adquirido ingressos para a partida terão o estorno integral da diferença do valor pago e poderão comparecer normalmente ao estádio, sem qualquer custo adicional.

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Mosaico do Vasco na partida contra o Mirassol (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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Confira os novos valores dos ingressos para Vasco x Ind. Medellín

Plano Arquibancada VIP Social Dinamite Eterno Check-in Check-in Check-in Gigante ★★★★★ R$ 15 R$ 20 R$ 25 Gigante ★★★★ R$ 18 R$ 24 R$ 30 Gigante ★★★ R$ 21 R$ 28 R$ 35 Gigante ★★ R$ 24 R$ 32 R$ 40 Estatutário R$ 30 R$ 40 R$ 50 Norte a Sul R$ 30 R$ 40 R$ 50 Meia-entrada R$ 30 R$ 40 R$ 50 Camisas Negras R$ 42 R$ 56 R$ 70 Inteira R$ 60 R$ 80 R$ 100

Setor Visitante

Inteira: R$ 80

Meia-entrada: R$ 40

A expectativa é de casa cheia em São Januário para o confronto que vale a classificação às oitavas de final da Sul-Americana, em um momento importante da temporada para a equipe comandada por Pedro Emanuel, que ainda busca a primeira vitória como treinador do Vasco.

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