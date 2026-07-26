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Vasco anuncia promoção de ingressos para jogo decisivo da Sul-Americana

Torcedores que já compraram terão reembolso integral e poderão assistir ao jogo sem custo

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
26/07/2026 19:01
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Torcida do Vasco em São Januário (Foto: Matheus Lima/Vasco)
Torcida do Vasco em São Januário (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O Vasco anunciou uma promoção especial para a partida decisiva contra o Independiente Medellín, válida pela volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. O confronto será disputado nesta quarta-feira (29), em São Januário, e os ingressos tiveram redução de 50% nos preços por meio de uma iniciativa da nova patrocinadora máster do clube, a SportingBet.

➡️ Vasco mira Taremi e Lucho Rodríguez para reforçar o ataque

Após empatar por 2 a 2 no jogo de ida, na Colômbia, o Cruz-Maltino precisa de uma vitória por qualquer placar para garantir vaga nas oitavas de final da competição. Em caso de novo empate, a classificação será decidida nos pênaltis.

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Além da redução nos valores, o Vasco informou que os torcedores que já haviam adquirido ingressos para a partida terão o estorno integral da diferença do valor pago e poderão comparecer normalmente ao estádio, sem qualquer custo adicional.

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Mosaico do Vasco na partida contra o Mirassol
Mosaico do Vasco na partida contra o Mirassol (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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Confira os novos valores dos ingressos para Vasco x Ind. Medellín

PlanoArquibancadaVIPSocial

Dinamite Eterno

Check-in

Check-in

Check-in

Gigante ★★★★★

R$ 15

R$ 20

R$ 25

Gigante ★★★★

R$ 18

R$ 24

R$ 30

Gigante ★★★

R$ 21

R$ 28

R$ 35

Gigante ★★

R$ 24

R$ 32

R$ 40

Estatutário

R$ 30

R$ 40

R$ 50

Norte a Sul

R$ 30

R$ 40

R$ 50

Meia-entrada

R$ 30

R$ 40

R$ 50

Camisas Negras

R$ 42

R$ 56

R$ 70

Inteira

R$ 60

R$ 80

R$ 100

Setor Visitante

  • Inteira: R$ 80
  • Meia-entrada: R$ 40

A expectativa é de casa cheia em São Januário para o confronto que vale a classificação às oitavas de final da Sul-Americana, em um momento importante da temporada para a equipe comandada por Pedro Emanuel, que ainda busca a primeira vitória como treinador do Vasco.

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