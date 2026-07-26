Vasco anuncia promoção de ingressos para jogo decisivo da Sul-Americana
Torcedores que já compraram terão reembolso integral e poderão assistir ao jogo sem custo
O Vasco anunciou uma promoção especial para a partida decisiva contra o Independiente Medellín, válida pela volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. O confronto será disputado nesta quarta-feira (29), em São Januário, e os ingressos tiveram redução de 50% nos preços por meio de uma iniciativa da nova patrocinadora máster do clube, a SportingBet.
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Após empatar por 2 a 2 no jogo de ida, na Colômbia, o Cruz-Maltino precisa de uma vitória por qualquer placar para garantir vaga nas oitavas de final da competição. Em caso de novo empate, a classificação será decidida nos pênaltis.
Além da redução nos valores, o Vasco informou que os torcedores que já haviam adquirido ingressos para a partida terão o estorno integral da diferença do valor pago e poderão comparecer normalmente ao estádio, sem qualquer custo adicional.
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Confira os novos valores dos ingressos para Vasco x Ind. Medellín
|Plano
|Arquibancada
|VIP
|Social
Dinamite Eterno
Check-in
Check-in
Check-in
Gigante ★★★★★
R$ 15
R$ 20
R$ 25
Gigante ★★★★
R$ 18
R$ 24
R$ 30
Gigante ★★★
R$ 21
R$ 28
R$ 35
Gigante ★★
R$ 24
R$ 32
R$ 40
Estatutário
R$ 30
R$ 40
R$ 50
Norte a Sul
R$ 30
R$ 40
R$ 50
Meia-entrada
R$ 30
R$ 40
R$ 50
Camisas Negras
R$ 42
R$ 56
R$ 70
Inteira
R$ 60
R$ 80
R$ 100
Setor Visitante
- Inteira: R$ 80
- Meia-entrada: R$ 40
A expectativa é de casa cheia em São Januário para o confronto que vale a classificação às oitavas de final da Sul-Americana, em um momento importante da temporada para a equipe comandada por Pedro Emanuel, que ainda busca a primeira vitória como treinador do Vasco.
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